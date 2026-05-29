El delegado del Gobierno pide saber si Moreno "pondrá en riesgo valores democráticos" para pactar con Vox

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a los medios de comunicación. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha mostrado "preocupado" ante un posible acuerdo de gobierno entre el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, y Vox, y ha pedido saber "que está dispuesto a ceder" Moreno para ser reelegido presidente.

"Es importante que la ciudadanía sepa si es capaz, de nuevo, de poner a los andaluces en riesgo de pérdida de derechos y de valores democráticos, que son los que en este momento defiende el gobierno de España", ha subrayado en una atención a los medios este viernes en Sevilla.

En esta línea, ha asegurado que la dirección nacional del PP es "quien pone las indicaciones" al presidente en funciones de la Junta para negociar con Vox una posible investidura, haciendo referencia a las declaraciones realizadas este jueves por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

En ellas, Gamarra aseguraba que Moreno tendrá que cumplir con las directrices del documento marco del PP que tuvieron también los acuerdos que se han alcanzado ya en Extremadura, Aragón y Castilla León con Vox.

"Por tanto, Andalucía lo que va a hacer es acomodarse y acatar las instrucciones que vienen determinadas desde Génova, las indicaciones que Feijóo pone encima de la mesa", ha afirmado Fernández.