El Ayuntamiento de Córdoba propone a representantes de polígonos industriales acogerse a la Ley de espacios productivos

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba acoge una nueva reunión de la Mesa de Polígonos presidida por el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba ha acogido este viernes una nueva reunión de la Mesa de Polígonos que ha estado presidida por el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz, y que ha contado con la presencia de los representantes de todos los polígonos industriales de Córdoba, así como de diferentes áreas y empresas municipales que participan en su gestión.

En este encuentro, el Consistorio ha planteado la posibilidad de que los polígonos industriales de Córdoba se acojan a la Ley 4/2025 de Espacios Productivos de la Junta de Andalucía que contribuirá a la profesionalización del sector y a una vinculación más sólida con el Ayuntamiento.

Según ha detallado el Consistorio, esta normativa autonómica prevé la creación y el funcionamiento de las llamadas Entidades de Gestión y Modernización (EGM) para mejorar la competitividad de las áreas industriales aportando, además, ventajas como contar con interlocutor único y estable con la administración, una mejor planificación de obras, infraestructuras y servicios, así como más capacidad para recibir inversiones públicas. La nueva Ley convierte los polígonos industriales en entornos gestionados profesionalmente, con más servicios, más seguridad, mejores infraestructuras y acceso prioritario a ayudas para las empresas.

De la misma manera, en este encuentro se han repasado las actuaciones comprometidas y pendientes en los diferentes polígonos industriales de la ciudad. Acerca de esta cuestión, de las 40 solicitudes analizadas, 16 han sido finalizadas tras la intervención de la delegación municipal correspondiente, seis no son realizables y las 18 restantes se encuentran pendientes, bien por falta de información adicional solicitada a los polígonos, por la envergadura de las actuaciones --que requiere la intervención de otras administraciones o terceros-- o por los plazos legales necesarios para su ejecución.

ACTUACIONES PREVISTAS

En referencia a las próximas actuaciones previstas, en el Polígono de La Torrecilla se va a llevar a cabo una actuación de gran envergadura a través de los fondos EDIL, ya aprobados con financiación europea. El proyecto se encuentra en fase de finalización en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y, previsiblemente, estará concluido antes de finales de 2026. La ejecución de la obra está prevista para finales de este año o principios de 2027.

En el Polígono de Las Quemadas se han previsto dos fases de intervención. En primer lugar, las expropiaciones de las zonas afectadas, que ya se encuentran en fase de licitación y que darán paso a la segunda fase una vez adjudicadas. Asimismo, se está a la espera del informe de Carreteras para poder intervenir.

En el Polígono de Chinales se está redactando el proyecto que permitirá dotar al parque empresarial de zonas verdes, una de las principales demandas planteadas por el propio polígono, en la zona próxima a la Ronda y al Calmante Vitaminado.

En el Polígono de El Granadal se encuentra pendiente la ejecución de la zona de carga y descarga, actuación que afecta a un privado. Igualmente, el Ayuntamiento ha informado de que está tratando de llegar a un acuerdo con los titulares del terreno que se quiere usar para lograr la conexión entre la Avenida Azabache y la Avenida Carlos III, otra de las principales demandas del polígono.