El Ayuntamiento de Córdoba sacará a licitación la cesión del Estadio del Arcángel con canon de casi 110.000 euros al año

CÓRDOBA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves que el lunes la Junta de Gobierno Local aprobará un nuevo pliego para el otorgamiento de concesión demanial, en régimen de concurrencia por procedimiento abierto, del uso privativo del Estadio del Arcángel, bien de dominio público, en sus espacios de uso deportivo y los que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "establece como compatibles", como la celebración de conciertos u otros, partiendo de un canon anual de casi 110.000 euros, "más que razonable para un bien de un valor de 33,5 millones de euros", en la zona deportiva, sin contar las oficinas.

En una rueda de prensa, el regidor ha indicado que el plazo por el que se saca este contrato de concesión demanial es de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, de año en año, todo ello con el fin de "poner orden en la gestión de ese espacio público deportivo, que lleva toda la vida siendo usado por el Córdoba Club de Fútbol en precario, sin ningún título habilitante".

Según ha detallado sobre el canon, "se ha calculado en función de los ingresos estimados por la explotación del bien, no por el valor del bien en sí mismo, sino por la actividad económica que genera", de modo que "se ha hecho viendo la cuenta de pérdidas y ganancias, en este caso de la entidad que lleva en precario durante los últimos años".

Además, ha comentado que "ese canon puede ser variable en los próximos años", de forma que "si hubiera un aumento de los ingresos por parte del futuro concesionario durante la vida del contrato, se recalcularía el canon con los mismos criterios que se han utilizado para el cálculo original y podría aumentar, si aumentaran los ingresos derivados de la explotación del espacio", aunque "en ningún caso podrá disminuirse el pago del canon", ha aclarado.

En este sentido, Bellido ha aseverado que ahora están "en la fase de poner normalidad, legalidad y regularizar la situación de un bien que lleva demasiados años en una situación fuera de lo regular, en precario, que no es la deseable", a lo que ha agregado que "se pueden presentar a la adjudicación del pliego sociedades anónimas deportivas y otras entidades deportivas que, con arreglo a la legislación deportiva vigente, tengan como objeto social principal la participación en competiciones oficiales de carácter profesional o competiciones oficiales deportivas estatales, de fútbol".

Asimismo, ha apuntado que las mismas "tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en prohibiciones, incompatibilidades para contratar con la administración, que acrediten solvencia económica, financiera y técnica, exactamente igual que en el resto de contratos que se hacen en los consistorios".

PLAZOS CON "ABSOLUTA Y PLENA TRANSPARENCIA"

Tras la aprobación del lunes, ha informado de que para tener "absoluta y plena transparencia" se abre un plazo de 20 días hábiles para someter a información pública el pliego, de manera que "cualquier interesado podrá presentar alegaciones al mismo para poner su punto de vista". "Esas alegaciones se estudiarán con el Departamento de Contratación, se responderían y ya se pasaría a la aprobación definitiva del pliego y la correspondiente licitación", ha destacado.

Igualmente, ha explicado que "cuando se llegue al momento de la licitación de obra, después del período de información pública y resolución de las alegaciones, en su caso, habrá un nuevo período de 35 días naturales para la presentación de ofertas", de forma que "se garantiza que cualquier interesado pueda tener un plazo para estudiar el pliego y presentar las alegaciones correspondientes y un plazo más que suficiente para presentar ofertas".

Entretanto, el primer edil ha precisado que el hecho de estar "en precario" el Córdoba Club de Fútbol desde hace años "tiene unas dificultades añadidas", como "hacer las obras de mantenimiento en el estadio, que no se quiere hacer inversiones más allá de las mínimas, porque cualquier día puede salir de allí quien lo está usando", a la vez que el Consistorio "tampoco puede actuar, porque como hay una institución que está en precario, no tenemos amparo legal para hacer actuaciones de mejora en el estadio".

Así, ha defendido que con el pliego "se busca normalizar y que esté en la misma situación que cualquier otro concesionario del Ayuntamiento en todo tipo de instalaciones", al tiempo que espera que "esto despierte suficiente interés para que se presente quien estime conveniente", si bien desea que "quien ahora mismo está utilizando en precario muestre interés y pueda presentarse, porque sería lo ideal, pero es una decisión que corresponde al club", ha apostillado.

PROYECTO "AMBICIOSO" DEL CLUB

Respecto a la situación del estadio en adelante, el alcalde ha indicado que "ésto es paralelo a una iniciativa urbanística que el Córdoba CF lleva preparando en el último año", de manera que "son procesos distintos", por lo que "si el Córdoba Club de Fútbol en algún momento decide finalmente presentar esa iniciativa, deberá presentarla por registro en la Gerencia de Urbanismo y se estudiará para ver si es posible llevarla a cabo", siendo "un proyecto mucho más ambicioso y también mucho más largo en el tiempo", ha remarcado, agregando que desde el Consistorio estarán "encantados de recorrer ese camino juntos".

No obstante, ha abundado en que "en el corto plazo la ciudad necesita y también le vendría bien, si el club estimara conveniente presentarse a este pliego, normalizar la situación del Arcángel, para que todos podamos actuar, fundamentalmente el club", a la vez que "se puedan desde ya tener otros usos compatibles con el deportivo, que estarán sometidos a la licencia de cada uno de esos correspondientes usos", como el hecho de acoger conciertos, después de que "el concesionario sacara su correspondiente licencia, con los correspondientes cumplimientos de las legislaciones de seguridad, acceso y aforo".

En definitiva, Bellido ha declarado que desde el Consistorio "se hace un nuevo intento, reconociendo que en el último se fracasó", por lo que en éste espera "mayor éxito y que despierte interés", tras "un esfuerzo importante desde hace ya muchos años", al haber "puesto orden en esa parcela", porque en 2019 se encontró que "no estaba registrada ninguna de las partes de obra nueva", siendo "un desastre"; "la parcela no coincidía con la real que ocupa el estadio", y "una parte de la expropiación que todavía estaba pendiente de pago", ha citado, entre otros aspectos, lamentando que "no es normal que en la condición de usuario no haya habido relación legal entre el Ayuntamiento y el club".

Mientras, el regidor ha mencionado que "el canon anterior eran alrededor de unos 300.000 euros anuales, que para facilitar la labor, en este caso lo que se hacía era canjearlo por obras", dado que "se planteaba la culminación de la tribuna, que se valoraba en unos 12 millones de euros, en unos 40 años". También, ha añadido que "el Córdoba CF conoce la intención que tenía el Consistorio de sacar este pliego", puntualizando que "evidentemente está abierto a cualquiera, porque es lo que marca la legislación", aunque "el sentido común lleve a pensar que el único interesado será el Córdoba Club de Fútbol".