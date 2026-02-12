El Ayuntamiento de Córdoba solicita la Medalla de Andalucía para los vecinos de Adamuz tras el siniestro ferroviario

El pueblo de Adamuz desborda su caseta municipal en la misa para honrar a las víctimas del siniestro ferroviario del domingo 18 de enero. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- han aprobado en el Pleno Ordinario de este jueves una declaración institucional para solicitar al Consejo de Gobierno andaluz, a propuesta de la Consejería de la Presidencia y previo expediente que se instruya al efecto, la concesión de la Medalla de Andalucía a los vecinos del pueblo de Adamuz en su conjunto, "por la solidaridad y los servicios extraordinarios que prestaron" ante el accidente ferroviario del día 18 de enero, por el que han fallecido 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

En dicha declaración, que ha salido adelante en una sesión en la que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas, los grupos han reiterado "la gratitud por el ejemplo brindado" por el municipio de Adamuz, tras el accidente ferroviario más grave sucedido en la provincia y "además uno de los más graves a nivel nacional en toda su historia".

Al respecto, han detallado que el tren Iryo realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid y descarriló provocando el choque con otro tren de Alvia que circulaba en sentido contrario. El descarrilamiento y choque se produjo en el kilómetro 318 de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla a su paso por el puesto de Adamuz. En este sentido, hacen constar que, "en un primer momento y teniendo en cuenta la gran cantidad de pasajeros de los dos trenes, el total de heridos oscilaba aproximadamente los 300".

Ante ello, han resaltado que "es de todos conocida la actuación ejemplar que, ante tan dramáticas circunstancias, tuvo la población, los vecinos del municipio de Adamuz que acudieron de forma inmediata al lugar del accidente, valiéndose de sus propios vehículos o medios y prestaron la indispensable ayuda, así como auxilios y reparto de alimentos y medios materiales que se tornaron, en dicha situación, no sólo oportunos, sino absolutamente indispensables".

Así, han subrayado que "los vecinos de Adamuz mostraron una humanidad y una entrega de todo punto excepcionales ante las circunstancias y es justo el reconocimiento de tal acción y servicios prestados por el pueblo en su conjunto", por lo que ven "oportuno y necesario manifestar la gratitud de todos los ciudadanos por dichos servicios y también que el ejemplo sirva para estimular aquellas virtudes cuya base es precisamente la empatía y la solidaridad, máxime aquellos que en momentos tan delicados como los inmediatamente siguientes al accidente así lo demandaron".

DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

Por otra parte, los cuatro grupos han respaldado una declaración institucional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026, el 28 de febrero, y en ella han advertido de que "en Europa, las enfermedades raras son aquellas cuya prevalencia está por debajo de cinco por cada 10.000 habitantes" y "más de la mitad de las familias con enfermedades poco frecuentes esperan más de seis años para lograr un diagnóstico en España, a lo que se une que sólo el 6% de las más de 6.528 identificadas tiene tratamiento", entre otros aspectos expuestos.

En este caso, han apoyado la campaña 'Porque cada pERsona importa', para "lograr una transformación social motivada por la sociedad y con el apoyo de las instituciones públicas" para impulsar la investigación y el conocimiento, asegurar un acceso rápido y en condiciones de equidad a las pruebas de diagnóstico y lograr el acceso en tiempo y condiciones de equidad a tratamientos y terapias.