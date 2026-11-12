El Ayuntamiento de Córdoba toma conocimiento de la aprobación del Plan Vives para construir 826 viviendas en cuatro años

Archivo - El delegado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, en un Pleno, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha tomado conocimiento este jueves de la aprobación del Plan Vives, por la Vivienda Económica y Sostenible, que ya avanza en algunos suelos, con la previsión de construir 826 viviendas de 58.411 metros cuadrados de techo en siete suelos en régimen de alquiler, con un plazo estimado de ejecución de cuatro años y la presentación de solicitudes que se puede hacer a través del siguiente enlace: 'https://vimcorsa.com/areas-de-actuacion/plan-vives/'.

En este caso, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ya destacó hace unas semanas que "la finalidad pública es afrontar las dificultades de acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente para jóvenes y mayores y también para personas con familias y dificultades de acceso", a lo que agregó que "el objetivo general es reforzar el parque público de vivienda y los alojamientos dotacionales rotatorios en alquiler asequible", siendo el limite de ingresos de la unidad de convivencia de 5,5 veces el Iprem.

Al respecto, apuntó que cinco de los suelos "se sacarán de forma conjunta, probablemente se determinará en la Gerencia Municipal de Urbanismo a través de alguna fórmula de colaboración público-privada", con "posible ayuda estatal, autonómica, europea y la propia aportación municipal", a lo que añadió que "el suelo del Campo de la Verdad ya se tramita para ejecutarlo dentro de este plan, pero también dentro de la subvención europea del programa Edilquivir", y el suelo del Pretorio "ya también se ejecuta la redacción del proyecto dentro de la gestión directa de Vimcorsa".

En concreto, en Chinales-Valdeolleros, será una superficie de suelo de 2.314 metros y se construirán 6.943 metros edificables con 98 viviendas; en Azahara, 7.083 metros de suelo, con 10.625 de edificabilidad para 150 viviendas; en Tablero Bajo, 4.659 metros de suelo, con 11.648 edificables para 165 viviendas; en Santuario, 6.518 metros de suelo, con 9.125 edificables para 130 viviendas; en Carlos III, 4.922 metros de suelo, con 6.890 edificables para 98 viviendas, aproximadamente; en Campo la Verdad, 3.337 metros de suelo, con 8.105 edificables para 116 viviendas, y en El Pretorio, 1.739 metros de suelo, con 5.073 edificables para 65 viviendas.

En este sentido, Torrico explicó que "la idea, cuando se plantea este plan, es realizar un reparto equilibrado por todas las zonas de la ciudad", al tiempo que indicó que la superficie máxima de cada una de las unidades habitacionales será de 45 metros cuadrados y se permite que hasta un 25% de las unidades alcancen 70 metros cuadrados, y dispondrán de superficies destinadas a estancias y servicios comunes de al menos un 15% de todo el conjunto edificable para conformar un conjunto residencial integrado.

LOS DESTINATARIOS, JÓVENES "PRIORITARIAMENTE"

Además, el edil resaltó que "los destinatarios serán prioritariamente personas jóvenes, también mayores, y en función de la demanda que exista se podrá ampliar a otro tipo de colectivos", a la vez que avanzó la habilitación, tanto en el registro telemático del Ayuntamiento como en la empresa Vimcorsa, con un técnico dedicado específicamente a ello, la recepción de las solicitudes en el registro de demandantes para que se apunten a la solicitud de estas viviendas.

En relación con los plazos de ejecución, el concejal aseveró que "a lo largo de los cuatro años se pondrán en carga las distintas promociones, cuando se vayan terminando", recordando que "es un proyecto que se anunció hace dos años, en diciembre de 2024", porque "ya teníamos la perspectiva de que era necesario intervenir con una fuerte apuesta en el alquiler para personas que tienen la mayor dificultad de acceso a la vivienda, fundamentalmente jóvenes", de ahí este plan, ha valorado, para subrayar que "es absolutamente novedoso en la ciudad, de los planes más ambiciosos que hay también en toda Andalucía".

OTROS PUNTOS DEL PLENO

Por otra parte, se ha aprobado un crédito extraordinario por importe de 2.110 euros y un suplemento de crédito por importe de 6.266,23 euros para inversiones en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba; un suplemento de crédito por 25.000 euros para la realización de inversiones en el Departamento de Gestión Documental y Archivo.

Asimismo, ha salido adelante un crédito extraordinario de la Gerencia de Urbanismo para transferencia al Ayuntamiento por un importe de seis millones de euros, con el voto favorable del PP, la abstención de Vox y en contra PSOE y Hacemos, y otro suplemento de crédito por 40.000 euros para atención de gastos en el Consorcio Orquesta de Córdoba, entre otros puntos.