El Ayuntamiento de Córdoba trata y retira los bolsones de oruga procesionaria detectados en 12 centros educativos

CÓRDOBA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, desde su Unidad de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios, ha realizado las tareas de tratamiento y retirada de los bolsones de oruga procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) que se han detectado en los pinos de 12 centros educativos de Córdoba.

Las actuaciones se han realizado en el CEIP Aduana, CEIP Pablo García Baena, CEIP Santuario, CEIP Santa Bárbara, CEIP Federico García Lorca, EI Mar garitas, CEIP Antonio Gala, CEIP Fernán Pérez de Oliva, CEIP Adberramán, CEIP Colón, CEIP San Fernando y CEIP Hernán Ruiz, así como en el Centro de Educación Vial, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Cabe destacar que la presencia de la oruga procesionaria es frecuente en esta época del año, ya que terminan su estado larvario e inician su camino para continuar su proceso de transformación.

Con el fin de evitar posibles riesgos, estos árboles se tratan foliarmente me diante un sistema de pulverización normal, habiéndose utilizado por razones de seguridad un producto biológico, utilizado en lucha biológica y en agricultura biológica. Este producto no precisa de ningún plazo de seguridad ya que es inocuo, por lo que no presenta ningún riesgo para la salud de los alumnos y del resto de la comunidad educativa.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Antonio Álvarez, ha destacado que "se seguirán realizando estas tareas en otros cen tros educativos durante las próximas semanas si fuese necesario con el objetivo de garantizar la seguridad en todas las instalaciones educativas de nuestra ciudad".