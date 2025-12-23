El Ayuntamiento de Córdoba valora el crecimiento del 3,77% del turismo en noviembre, hasta casi 922.000 visitantes

Archivo - Turistas junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha destacado este martes "el ritmo acelerado" del sector turístico en la recta final del año. Los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a un incremento del turismo en el mes de noviembre del 3,77% respecto al año anterior y de un 14,89% en relación al año prepandemia, llegando a los 84.787 viajeros.

En una nota, Aguilar ha resaltado "el buen comportamiento tanto del turismo nacional como del internacional, registrando crecimientos del 1,95% en el caso de los visitantes españoles y del 6,44% en el caso de los de otra nacionalidad".

La delegada ha hecho hincapié en "un dato muy positivo que evidencia que el turismo crece y avanza de manera constante en la ciudad, y es el que se refiere al acumulado del año, con 921.963 turistas que han visitado Córdoba desde enero a noviembre". Eso supone un 2,13% más respecto a 2019 y respecto a 2024.

En cuanto a las noches de hotel recogidas en establecimientos hoteleros durante el mes de noviembre, han sido de 142.325, un 2,43% más respecto a 2024 y un 13,49% por encima en relación a las cifras de 2019.

"El aumento de las pernotaciones es un objetivo fundamental para este equipo de gobierno y en ello nos hemos centrado, ampliando nuestra oferta de ocio y ofreciendo experiencias que hagan atractivo el destino al menos durante tres días y dos noches", ha indicado Aguilar, quien ha comentado que las pernoctaciones nacionales se han incrementado un 1,72% y las extranjeras un 3,57%, sumando 1.569.767 en el acumulado hasta noviembre (+3,95% respecto a 2019 y +1,26% respecto a 2024).

Por comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia, por este orden, son las que más visitantes aportan. En cuanto al turismo internacional, destacan los estadounidenses (4.035), franceses (3.005), italianos (2.573), alemanes (2.362), británicos (2.206), de Países Bajos (1.889) y chinos (1.821).