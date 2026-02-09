El Ayuntamiento destina 80.000 euros para hacer frente a la recuperación por los daños del temporal

Ribera del Guadalquivir a su paso por Córdoba capital, inundada al haber superado el río los cinco metros de crecida de caudal. A 6 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado la declaración de la tramitación de emergencia de los contratos a celebrar para la realización de los trabajos necesarios a consecuencia de la tormenta 'Leonardo', partiendo de un contrato de 80.000 euros desde la Delegación de Infraestructuras.

En una rueda de prensa, el concejal ha apuntado la contratación de unos servicios externos y de maquinaria "imprescindibles" para los trabajos ante las inundaciones, como caídas de árboles, ramas y farolas, "entre otras muchas incidencias, que han tenido lugar a lo largo de este fin de semana y de la semana pasada".

Según ha detallado, "ese gasto extraordinario se ha tramitado en tiempo récord", a la vez que ha destacado que "ninguna necesidad de las que ha ido apareciendo en la ciudad ni a nivel físico, ni a nivel incluso de atención a las personas afectadas se ha visto desatendida".

En este sentido, ha resaltado "el trabajo magnífico que se ha desarrollado desde la Delegación de Servicios Sociales y el Instituto Municipal de Deportes, con el pabellón de Vista Alegre para los afectados", así como los servicios de Cruz Roja, que "han intentado paliar el trastorno que supone para las personas que hasta este domingo estuvieron desalojadas de sus viviendas".

DEMOLICIÓN DE CASAS

Por otra parte, el concejal ha comentado que se va a ejecutar la demolición de una de las viviendas en zona inundable, para la que "ya están todos los trámites legales oportunos para hacerlo", a la vez que están "a la espera de otras cinco pendientes", que espera que "se culminen en los próximos días".

Al hilo, ha detallado que "se va a sacar desde la Gerencia de Urbanismo un contrato externo, porque tiene que ser una empresa externa la que lo realice, para abordar la demolición de esas seis viviendas, en cuanto tengamos la autorización judicial por un lado y también la resolución de ese contrato por otro", todo ello en zonas de Guadalvalle y Altea.

En cuanto a las ayudas a familias afectadas, ha aseverado que van "de la mano de la Comunidad Autónoma, que también ha pedido el fondo de contingencia al Gobierno de España, que es el que debe dar respuesta a las catástrofes naturales", con el fin de "dar respuesta a las necesidades de los afectados".

Así, ha aseverado que "no es competencia del Ayuntamiento ayudas directas para la reconstrucción de las viviendas o material afectado, sino más bien del fondo de contingencia del Gobierno de España y, en la medida que sea posible, con trámites, con certificaciones, con lo que sea, vamos a ayudar en esa línea".

En otro orden de cosas, se ha tomado conocimiento de 26 sentencias referidas a los recursos interpuestos por distintos interesados contra la resolución por la recogida neumática de residuos, "todas favorables al Ayuntamiento", ha valorado el portavoz.