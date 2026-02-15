El Ayuntamiento y la Diputación de Granada solicitan a Iberia un encuentro para mejorar la conexión aérea con Madrid

Archivo - Imagen de archivo de un avión de Iberia Express. - IBERIA EXPRESSS - Archivo

GRANADA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, han solicitado una reunión institucional con la compañía aérea Iberia con el objetivo de abordar la mejora de la conectividad aérea de la provincia.

Según ha informado el Consistorio en una nota, ambas instituciones han trasladado por carta a la aerolínea su interés y compromiso firme por "reforzar un enlace considerado estratégico para el desarrollo económico, turístico y social de la provincia". La conexión con Madrid es, según han señalado, un elemento clave para garantizar una oferta aérea competitiva que responda a las necesidades de la provincia.

El presidente de la institución provincial ha subrayado que Granada cuenta con un destacado atractivo turístico, patrimonial y cultural de reconocimiento internacional, al tiempo que dispone de un ecosistema universitario, investigador y empresarial en constante crecimiento.

"En este contexto, una mejora de las conexiones aéreas con la capital de España permitiría facilitar la llegada de visitantes, impulsar la atracción de inversiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo", ha expuesto Rodríguez.

Por su parte, la alcaldesa ha reiterado que se trata de una iniciativa que busca "trazar una línea de trabajo para conseguir mejorar las conextiones aéreas de Granada, especialmente con Madrid, de forma conjunta y coordinada".

Asimismo, la regidora ha considera este objetivo como "fundamental y que va a contribuir a reforzar la economía granadina; y a ofrecer nuevas oportunidades también para nuestra provincia". "Es algo urgente: Ofrecemos colaboración y queremos avanzar juntos en este propósito", ha concluido Carazo.

De este modo, la alcaldesa y el presidente de la Diputación han mostrado su disposición a colaborar con la compañía aérea para analizar de forma conjunta posibles vías que permitan reforzar la conectividad de la provincia, "confiando en que este diálogo institucional contribuya a mejorar las comunicaciones y la proyección de Granada".

Desde ambas instituciones se ha solicitado que dicho encuentro pueda celebrarse a la mayor brevedad posible, adaptándose a la agenda de la compañía, con el fin de "avanzar en soluciones que beneficien al conjunto de la provincia".