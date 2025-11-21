El Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) decreta dos días de luto por la muerte de la niña aplastada por un muro

Imagen difundida por el Ayuntamiento colono tras decretar dos días de luto por la muerte de la niña aplastada por un muro. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) ha decretado "dos días de luto oficial" en el municipio tras el fallecimiento, ocurrido en la tarde de ayer jueves, de una niña de dos años, que murió aplastada por un muro que le cayó encima en la azotea de una vivienda de la localidad.

Según ha informado el Consistorio colono en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento "lamenta profundamente el fallecimiento de la menor de edad vecina de nuestro municipio en el trágico suceso ocurrido en la tarde" de ayer y, "como muestra del dolor y respeto de todo el municipio, se han decretado" los referidos dos días de luto oficial "durante los días 21 y 22 de noviembre".

Durante esas dos jornadas, según ha precisado el Ayuntamiento de Fuente Palmera, "las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y los actos y actividades municipales previstas serán suspendidas" y, entre tanto, el Consistorio "traslada su más sentido pésame y todo el ánimo a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".

El suceso, según ha informado ya el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, tuvo lugar a las 17,11 horas de ayer jueves, cuando el centro de coordinación recibió el aviso de un familiar que alertaba del derrumbe de un muro de metro y medio en un edificio de dos plantas y que una menor de dos años de edad había quedado atrapada.

Al lugar de los hechos se trasladarorn efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil, y también dio aviso a los bomberos de la Diputación de Córdoba en La Carlota (Córdoba), aunque finalmente no tuvieron que intervenir en el siniestro. Según fuentes de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la víctima falleció en el lugar del siniestro.