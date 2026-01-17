El Ayuntamiento de Granada apoya la defensa de la vivienda con la prórroga del convenio contra la ocupación ilegal

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, firmando el convenio. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El Ayuntamiento de Granada ha formalizado la prórroga para todo el año 2026 de su convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Granada para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a la ciudadanía sobre casos de ocupación ilegal de viviendas en la capital. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, han suscrito así la renovación de este acuerdo que permitirá dar continuidad a la Oficina Municipal para el Asesoramiento y Apoyo Jurídico ante la Ocupación Ilegal de Viviendas, que desde su puesta en marcha a finales de septiembre ya ha atendido a doce familias granadinas y tiene previstas otras dos nuevas atenciones en las próximas semanas.

En una nota de prensa, la alcaldesa ha subrayado que este convenio "refleja el compromiso firme de este equipo de gobierno con la defensa de los derechos de los granadinos, especialmente en una cuestión tan sensible como es la protección de su vivienda" y cuenta con un objetivo: "Que ningún vecino se sienta solo ni desprotegido ante una situación de ocupación ilegal".

"Este servicio de asesoramiento nació para dar respuesta a una inquietud persistente que nos trasladaban los granadinos sobre la vulneración de su derecho a la propiedad", ha señalado la regidora, quien ha incidido en la utilidad de esta herramienta que cuenta con el respaldo de profesionales especializados y refuerza el compromiso de esta ciudad con la convivencia.

La oficina, ubicada en la sede colegial de Cárcel Alta, ofrece asesoramiento jurídico gratuito por parte de un centenar de letrados sobre los distintos procedimientos legales disponibles en caso de ocupación ilegal, las vías judiciales y extrajudiciales para lograr el desalojo, las medidas preventivas que pueden adoptarse y todas aquellas herramientas necesarias para la defensa de sus intereses.

El servicio presta atención a través de cita previa, que puede solicitarse de manera muy sencilla en la plataforma web habilitada para ello por el Colegio de Abogados (https://sede.icagr.es/Omaoiv) y a la que también se accede desde la web institucional del Ayuntamiento de Granada.

Los interesados deberán acreditar documentalmente la titularidad del inmueble en el municipio de Granada objeto de asesoramiento y recibirán atención todos los martes, en un horario de 10.00 a 12.00 horas.

"El acceso a una orientación jurídica clara y especializada es fundamental para afrontar cualquier proceso futuro con garantías; hablamos de un servicio que no solo informa, sino que también acompaña a las familias en un momento de especial vulnerabilidad", ha añadido la regidora.

Por su parte, el decano de la Abogacía granadina se ha mostrado igualmente satisfecho con la evolución de la iniciativa en estos primeros meses y ha señalado que, "tras analizar el impacto real que está teniendo la iniciativa en la sociedad, tanto el Ayuntamiento como el Colegio consideramos muy positivo mantener la actividad de la oficina, ya que detectamos que cada vez hay más solicitudes de información entre los ciudadanos de la capital", al tiempo que espera que, conforme se vaya dando a conocer el servicio entre la población, vaya creciendo también la afluencia de personas y sus consultas.

Asimismo, Carazo ha afirmado también que el Ayuntamiento complementa este servicio con otras medidas preventivas, como la reciente edición de la 'Guía informativa frente a la Ocupación' elaborada por la Policía Local, que incluye recomendaciones para evitar la ocupación de viviendas y orientaciones sobre cómo actuar ante un intento de usurpación, destacando la importancia de avisar de inmediato al 092.

"La defensa de la vivienda es también una defensa de la tranquilidad, la seguridad y la convivencia en nuestros barrios. Vamos a seguir trabajando con determinación para proteger a nuestros vecinos y garantizarles máxima seguridad", ha concluido la alcaldesa.