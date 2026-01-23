El Ayuntamiento de Granada aprueba el pago de más de 15 millones de euros a proveedores para servicios esenciales

El portavoz del gobierno local en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, y el concejal de Deportes, Jorge Iglesias. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local el pago de más de 15 millones de euros en facturas correspondientes a servicios esenciales, como la recogida de residuos, la limpieza viaria o la Ayuda a Domicilio.

Así lo ha informado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, quien ha detallado que el mes de diciembre se cerró con un periodo medio de pago a proveedores de 28,47 días.

Con ello, son ya 17 meses consecutivos los que el Ayuntamiento se sitúa por debajo de los 30 días de tope que el Plan de Ajuste Económico marca como indicador clave de buena salud financiera.

Entre las facturas de mayor cuantía aprobadas figura el pago de 3,8 millones correspondientes al servicio de recogida de residuos, así como 1,9 millones por la recogida de residuos orgánicos e inorgánicos y 1,5 millones destinados a la limpieza viaria.

También destaca la aprobación de 1.970.436 euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio vinculado a la dependencia, junto a otros 310.233 euros en asistencia domiciliaria, garantizando la atención a las personas más vulnerables y dependientes.

En materia de movilidad, se ha dado luz verde al pago de 1.651.304 euros correspondientes a la subvención al transporte urbano,.

El portavoz municipal ha puesto en valor "el esfuerzo inversor en el mantenimiento de la ciudad, con partidas como los 557.451 euros y 442.581 euros destinados a la conservación de pavimentos, acerados y empedrados, o los 357.496 euros para la conservación de jardines, entre otras.

Asimismo, se han aprobado pagos para la limpieza y mantenimiento de colegios públicos que superan los 670.000 euros en distintos conceptos.

RETRIBUCIONES

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado, también en Junta de Gobierno Local, una modificación presupuestaria por importe de 2.296.391 euros que permitirá hacer frente al pago a los empleados municipales de los atrasos derivados de la subida salarial del 2,5 por ciento correspondiente a 2025, así como avanzar en la previsión retributiva de subida del 1,5 por ciento de evolución del IPC para 2026.

La subida salarial beneficiará al conjunto de la plantilla municipal, integrada por alrededor de 2.200 empleados públicos, entre personal funcionario, eventual, directivo y corporativo.

DEPORTE

Junto a ello se ha aprobado en Junta de Gobierno Local el Plan Estratégico de Subvenciones para el fomento del deporte en el distrito Norte; una iniciativa dirigida a las asociaciones de vecinos del distrito cuyo objetivo fundamental pasa por "impulsar la actividad deportiva como motor de desarrollo integral en el distrito".

Según ha explicado el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, el plan contempla una dotación total de 340.800 euros para el presente ejercicio destinados a ayudas a las asociaciones de vecinos de Rey Badis, Parque Nueva Granada, Casería de Montijo, Las Cruces-Almanjáyar y La Alegría-Barrio de la Cruz.

En total, según ha valorado Iglesias, la inversión supone un incremento del 20 por ciento respecto a los 284.000 euros que el partido socialista destinó al plan en el anterior mandato, y consolida así "la apuesta decidida de este equipo de gobierno por mejorar las condiciones de acceso al deporte en el distrito Norte".