El Ayuntamiento de Granada asegura los "recursos que sean necesarios" para el aseguramiento de laderas

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, del PP, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento de esta ciudad andaluza destinará todos los "recursos que sean necesarios" para medidas de seguridad como el aseguramiento de laderas y muros una vez se evalúen los daños que han dejado a su paso los últimos temporales en zonas como las del Sacromonte, confiando para ello también en la colaboración del resto de administraciones.

Así lo ha aseverado Saavedra en un audio remitido a los medios en respuesta a unas declaraciones del PSOE pidiendo destinar el "superávit" de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a infraestructuras "urgentes" contra el cambio climático y para la seguridad de las laderas.

A este respecto, Saavedra ha indicado que el equipo de gobierno local ya adelantó en el pleno que si hay un "exceso de recaudación" en lo presupuestado por la ZBE se destinará a transporte público, que está en "cifras récord", y ha afeado al PSOE que en su opinión haga una política "oportunista".

"Incluso cuando los granadinos lo están pasando mal, aprovecha estas cuestiones" relacionadas con emergencias que tienen que ver con la meteorología "para hacer política", ha añadido el primer teniente de alcalde, quien ha lamentado que Ruz no haya valorado el trabajo de los servicios municipales en los últimos días ante las incidencias y "deslizamientos" que en zonas como el Sacromonte o el Camino de Beas "han sido resueltos de manera urgente y con una gran eficacia".

"Ha sido una respuesta ejemplar de los equipos municipales para no tener que lamentar ningún daño" personal ni la pérdida de "ninguna vida humana", ha añadido Saavedra, quien ha concretado que el Ayuntamiento espera contar, una vez evalúe y cuantifique de manera "detallada" los desperfectos y los riesgos, lo cual ha agregado que se hace ya "sobre el terreno", con la ayuda económica de Gobierno y Junta de Andalucía para su subsanación.