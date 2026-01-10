El Ayuntamiento de Granada da a conocer el cartel anunciador oficial de la Semana Santa 2026

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2026. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha acogido este domingo la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Granada 2026, un acto "ya plenamente consolidado" en el calendario cofrade de la ciudad y que marca simbólicamente el inicio de la precuaresma granadina.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la Casa Consistorial ha abierto sus puertas para celebrar un acto cargado de "simbolismo, tradición y emoción", en el que se ha dado a conocer la obra que representará a Granada y a su Semana Santa tanto a nivel nacional como internacional, con especial protagonismo en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha manifestado "la importancia de poner en valor la cultura y emoción de la Semana Santa granadina", y ha insistido en que "no podemos olvidar que este evento fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, lo que la hace una de las manifestaciones culturales más completas y singulares de España, por su capacidad de unir fervor, patrimonio artístico y un escenario urbano único".

En concreto, el cartel, obra de Luis Javier Quesada Raya, presenta una "poderosa" composición en la que la Virgen de las Angustias, en su advocación de la Carrera, se eleva como eje devocional y sentimental del pueblo granadino, dialogando visualmente con la presencia Ntra. Sra. de las Angustias de la Alhambra, símbolo universal de la ciudad, en "una imagen que encierra en un solo golpe de vista la fe, la historia y la identidad de Granada".

La presentación del cartel ha sido realizada por José Luis Pérez Raya, capataz de la Cofradía de Santa María de la Alhambra desde 2020 y "profundo conocedor" de la Semana Santa granadina. Su intervención ha ayudado a desentrañar el mensaje, los símbolos y la sensibilidad de la obra, "destacando la glosa artística y devocional del cartel".

Asimismo, Carazo ha precisado que "estamos trabajando con ilusión en el proyecto de Granada Capital Europea de la Cultura 2031, que presentaremos en las próximas semanas, y la Semana Santa de Granada estará presente en todas sus dimensiones como una pieza fundamental de nuestro relato cultural ante Europa".

En contexto, Granada vive cada año su Semana de Pasión "con intensidad en sus calles y barrios históricos", donde procesionan 32 hermandades, algunas con siglos de historia, en un recorrido oficial que discurre por "enclaves tan emblemáticos" como Carrera de la Virgen, Plaza de Bibataubín, Plaza Mariana Pineda, Ganivet, Puerta Real, Mesones, Marqués de Gerona y la Plaza de las Pasiegas hasta la Catedral, saliendo por la Puerta del Perdón.

El acto ha contado también con el acompañamiento musical del 'Terceto In Passio', formado por violín, violonchelo y piano, que ha aportado "emoción y solemnidad a través de marchas procesionales adaptadas a esta delicada formación". El cartel presentado este domingo se convierte desde este sábado en anuncio y promesa de una nueva Semana Santa, y en la imagen con la que Granada mostrará al mundo cómo se vive la Pasión según Granada, "con fe, con arte y con orgullo de ciudad".