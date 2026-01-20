El Ayuntamiento de Granada formaliza el contrato para recuperar el Conjunto Arqueológico de los Mondragones

Archivo - Excavación arqueológica en los antiguos cuarteles de Mondragones de Granada (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada acaba de dar el último paso administrativo para formalizar el contrato para la puesta en valor del Conjunto Arqueológico de los Mondragones por 2,1 millones de euros dentro del Plan Alhambra.

En el acta de formalización, publicada esta semana, se expone que los trabajos han sido adjudicados a la UTE Construcciones Serrot, S.A.-Metálicas Ulia, S.L., con un plazo de ejecución de doce meses a contar desde la fecha fijada en el acta de comprobación del replanteo.

Este conjunto arqueológico cuenta con un gran valor monumental, pues los alzados en algunos casos alcanzan los dos metros de altura conservada.

También cuenta con un gran valor histórico, ya que aporta nuevas claves y significados para entender cómo evolucionó la ciudad y su entorno desde época romana hasta la Edad Media. El enclave agrupa edificios de distinta naturaleza. Por un lado, una gran almazara y la ermita visigoda; y por el otro, un complejo de edificaciones público-privadas y la calle interior.

El proyecto afecta a dos enclaves que forman parte del denominado Yacimiento Arqueológico de Mondragones. Actualmente ambos espacios se hallan separados por la calle Rector José Vida Soria.

Esta intervención se centra en el sector A, sobre una amplia parcela de 15.296 metros cuadrados en la que se plantea un edificio para la cubrición del yacimiento arqueológico que se ajusta estrictamente a los restos localizados.

Este edificio será de forma poligonal en una única planta y tendrá una altura máxima de 8,8 metros, según se detalla en el expediente, consultado por Europa Press.

Este espacio, que llevará el nombre de Complejo Arqueológico Los Mondragones - Villa Mummius Niger, servirá como "centro de interpretación y visita del conjunto".

Además, la cubierta, con diseño en diente de sierra, incorporará paneles translúcidos que permitirán una "iluminación natural abundante". Por su parte, la envolvente combinará elementos opacos y cerramientos permeables que "permitirán vislumbrar el interior del edificio desde el exterior".

En concreto, el interior se dividirá en dos zonas "claramente diferenciadas", como una zona de recepción que incluirá un vestíbulo, aseos, sala de instalaciones, oficio y una sala de audiovisuales, y la zona del yacimiento, recorrida por pasarelas que conducirán al visitante hasta cuatro miradores "estratégicamente ubicados, desde los que se podrá contemplar el conjunto arqueológico en su totalidad", según informó en su día el propio Ayuntamiento.