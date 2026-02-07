El Ayuntamiento de Granada refuerza la prevención del acoso escolar con un programa educativo

Archivo - La concejala de Educación, Encarnación González, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Educación, Empleo e Igualdad, ha impulsado un programa educativo contra el acoso escolar dirigido al alumnado de Educación Primaria y de Secundaria Obligatoria, con el objetivo de "prevenir, detectar y combatir esta forma de violencia en el ámbito formativo y promover una convivencia basada en el respeto, la empatía y el diálogo".

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Proyecto Educativo contra el Acoso Escolar, incluido en la Programación Educativa Municipal del curso 2025/2026, aprobada por la Junta de Gobierno Local, y se basa en el proyecto '¿Invisibles?', reconocido a nivel nacional e internacional por su enfoque innovador en educación emocional y valores.

La concejala de Educación, Empleo e Igualdad de Granada, Encarnación González, ha subrayado en una nota de prensa que "el acoso escolar es una realidad que no siempre se ve, pero cuyas consecuencias son profundas y duraderas, por lo que las administraciones públicas tenemos la obligación de actuar desde la prevención y la educación en valores".

"Desde el Ayuntamiento de Granada apostamos por una intervención que no solo actúa cuando el problema ya existe, sino que forma al alumnado en autoestima, empatía, respeto y resolución pacífica de conflictos, implicando también al profesorado y a la comunidad educativa", ha señalado la edil.

El proyecto tiene como eje central el trabajo en el aula a través de la lectura, la reflexión y el debate, utilizando materiales adaptados a cada etapa educativa. En Educación Primaria se trabaja con la obra "Los rostros del acoso escolar", un glosario de términos que permite al alumnado profundizar en emociones, derechos y responsabilidades mediante la expresión artística y la reflexión colectiva.

En Educación Secundaria, el programa se articula en torno a la novela 'Bicho Bola', acompañada de una guía didáctica y actividades de comprensión, análisis y debate.

González ha destacado que "educar contra el acoso escolar es educar para la vida, porque hablamos de formar personas responsables, autónomas y comprometidas con una convivencia sana dentro y fuera de las aulas". En este sentido, ha remarcado la importancia de "dotar a los centros educativos de herramientas reales y eficaces para abordar situaciones de riesgo y fomentar una cultura de paz desde edades tempranas".

El Ayuntamiento de Granada proporciona a los centros participantes lotes de libros que permiten una lectura individual y compartida entre distintas aulas, favoreciendo así que un mayor número de alumnos y alumnas se beneficie del programa.

Además, el programa contempla la creación de espacios de diálogo, la puesta en común de experiencias y la elaboración por parte del alumnado de decálogos de actuación frente al acoso escolar. La concejala ha recordado que este proyecto cuenta con una amplia trayectoria en la ciudad y una participación creciente de la comunidad educativa.

"Granada es una ciudad comprometida con la educación en valores y con la protección de nuestros niños y niñas, y esta iniciativa es una muestra clara de esa implicación continuada", ha afirmado la edil.

Durante los últimos cursos, miles de alumnos de decenas de centros educativos granadinos han participado en este programa municipal, que se consolida como una herramienta clave para la prevención del acoso escolar y la mejora de la convivencia en las aulas.