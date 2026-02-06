Cancelación de trenes por la huelga del 9, 10 y 11 de febrero: consulta el estado de tu tren de Renfe, Ouigo e Iryo

Cancelación de trenes por la huelga del 9, 10 y 11 de febrero- FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga de 24 horas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, que afectaría hasta 350 trenes de alta velocidad de Renfe, Ouigo e Iryo, en cumplimiento de los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Estos 350 trenes son los que no están incluidos como servicios mínimos y, por lo tanto, su salida no está garantizada. Ouigo los cita directamente como 'cancelados' y los otros dos operadores como 'no garantizados'.

En concreto, los sindicatos exigen un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español tras los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Oscar Puente, en la tercera reunión de hoy.

A continuación, detallamos los trenes de Renfe que se mantienen operativos y facilitamos un buscador para comprobar el estado de los servicios de Ouigo e Iryo.

ESTOS SON LOS TRENES DE RENFE QUE ESTARÁN OPERATIVOS

En la media distancia de Renfe, 683 servicios no serán prestados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en Mercancías, solo el 21%.

RENFE Resolución SSMM_9 10 y 11 Feb (002)_vi (6) by Ramon Paramo

Las movilizaciones afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

Consulta en este documento tu tren. Si aparece en el listado está previsto que circule con normalidad, pero si no figura en la lista significa que no está incluido en los servicios mínimos y, por lo tanto, el servicio no está garantizado.

USA ESTE BUSCADOR PARA VER EL ESTADO DE LOS TRENES DE OUIGO E IRYIO

En el caso de los operadores privados, Iryo cancelará 48 servicios, por lo que operará 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al operar 80 de los 110 programados.

¿SE PUEDE CANCELAR LA HUELGA SI HAY ACUERDO?

Aunque las reuniones entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos han terminado sin un acuerdo, ambas partes mantienen abierto el canal de negociación y podrían llegar a un acuerdo durante el fin de semana.

De momento, la huelga sigue adelante y comenzará este lunes, hasta el miércoles, afectando a todas las empresas ferroviarias, incluyendo las de mercancías, y a todo tipo de servicios, desde la alta velocidad hasta las cercanías.

En esta línea, los viajeros deberán permanecer atentos a las comunicaciones de Transportes y de las propias compañías durante el fin de semana, ya que cualquier acuerdo podría pactarse antes del inicio de los paros.

¿QUÉ PASA SI MI TREN ESTÁ CANCELADO POR LA HUELGA?

En caso de supresión por huelga, los operadores deben ofrecer al pasajero la opción de cambio gratuito a otro horario disponible o el reembolso íntegro del billete en los canales oficiales de venta (página web, app o teléfono).

Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que en caso de retraso los afectados tienen derecho a una devolución de parte o todo del billete en función de la duración.

Si hay cancelación, además del reembolso del billete, se puede reclamar una compensación adicional que varía según la antelación del aviso.

En esta línea, OCU recomienda guardar el billete, pero también los justificantes de gastos derivados del retraso o la cancelación para solicitar una indemnización adicional por daños y perjuicios asociados.