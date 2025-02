El Ayuntamiento de Granada replica a Armilla que la Zona de Bajas Emisiones sólo limita coches "altamente contaminantes"

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada defiende que "sí ha habido diálogo" con los municipios del área metropolitana en relación a la Zona de Bajas Emisiones y ha recalcado que no habrá "ningún muro" que impida a los vehículos de otros municipios llegar a la capital pues la "única" limitación es para los "altamente contaminantes" y la norma recoge "excepciones" para poder acudir a centros sanitarios, realizar las funciones de cuidador o para la carga y descarga, entre otras.

El portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra (PP), se ha pronunciado de este modo después de que el Ayuntamiento de Armilla, gobernado por el PSOE, haya presentado alegaciones contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sosteniendo que puede ser incluso "inconstitucional" pues "introduce una "discriminación injustificada" entre ciudadanos según su lugar de residencia.

Saavedra ha querido aclarar que la implantación de esta medida surge de una "imposición legal del Gobierno de España", pero también ha incidido en que existe "un problema real" y "serio" con la calidad del aire que respiran los granadinos que debe corregirse. "Son más de 30 días al año con aire de calidad mala, eso afecta a la salud y a la calidad de vida", ha argumentado.

Ha defendido igualmente que "sí ha habido dialogo en el marco del Consorcio de Transporte Metropolitano, donde están representados los distintos ayuntamientos, incluido el de Armilla, y ha precisado que se abordó el asunto y se abrió un plazo para que presentaran iniciativas que mejorasen la propuesta.

"Armilla no presentó ninguna iniciativa", ha señalado al tiempo que ha avanzado que las alegaciones que acaba de presentar este municipio "serán estudiadas", pero remarcando que "no hay ningún muro" y "todos los vehículos pueden venir a Granada", siendo la única limitación la fijada para los vehículos que no estén censados en la ciudad y tengan más de 20 años sin son diesel o de 25 años si son gasolina, que tendrán que dejarse aparcados en uno de los 13 parking de borde que existen.

"Pero además existen excepciones --ha explicado el portavoz-- se puede venir a los hospitales, a las urgencias, para cargas y descargas, vehículos de mercancías (...), cuidadores", "no hay ciudadanos de primera y segunda, lo que sí hay son vehículos altamente contaminantes que no queremos que estén dando vueltas por la ciudad porque afecta a la salud de los granadinos y les obligamos a que dejen su vehículo en un parking de borde", ha relatado Saavedra.

En este contexto ha pedido "responsabilidad" a la hora de trasladar información a los ciudadanos y ha recordado que está también la opción de usar el transporte público, como el autobús o el metro.