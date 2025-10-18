El Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) presenta la programación para la nueva edición del Festival Joven de Otoño

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) ha anunciado la decimotercera edición del Festival Joven de Otoño que se celebrará el próximo sábado,,1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, fin de semana de Todos los Santos. "La idea es que suponga un aliciente más para venir a pasar esos días a Güéjar Sierra, con todo lo que eso supone para la economía local", ha señalado el alcalde del municipio, José Robles.

"Eso con permiso de nuestra castañada popular, en la que este año asaremos 200 kilos de castañas para ayudar a entrar en calor a las decenas de personas que suelen reunirse en la Plaza Mayor, atraídas también por el mercado de frutos de otoño y artesanos locales y por la animación de la Charanga X", ha explicado el primer edil.

En cuanto a la programación, el Festival Joven de Otoño se desarrollará entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre y el jueves 30 se llevará a cabo una de sus citas destacadas, coordinada por Ecoturismo de Güéjar Sierra. "Tendremos la actividad 'Güéjar Sierra en otoño: Entre setas y paisajes', dos charlas-taller en las que uniremos dos temas propios de la estación: setas, producto de otoño menos convencional porque siempre nos detenemos en los frutos, y pastos de alta montaña", ha indicado el concejal de Medio Ambiente, Francisco M. Gervilla.

Así, en 'Más allá de la cocina: usos mágicos, medicinales y otras curiosidades de los hongos', el biólogo Juanjo Diana del Fresno hablará de las setas más comunes en Güéjar Sierra, deteniéndose en su parte científica, pero también relacionándolas con la magia y hasta con Halloween. Mientras, en 'Los montes como oportunidad de desarrollo local', el técnico de Medio Ambiente Fidel Delgado se ocupará de los pastos y el pastoreo y su papel en la prevención de incendios.

El viernes 31 de octubre, a partir de las 18,00 horas, los niños y jóvenes güejareños vivirán Halloween a través de un escape room en la recién reformada Casa de los Cuentos. "Está dirigido por Todos a Una, un proyecto que dinamiza a la juventud del pueblo con propuestas asociadas al ocio saludable", añade Gervilla.

Dos talleres con material reciclado y una nueva edición de la ruta teatralizada 'El inolvidable viaje del Tranvía de Sierra Nevada', enmarcada en el Centenario del Tranvía de Sierra Nevada y prevista para el domingo 2 de noviembre, a las 10,00 horas, completan la programación.