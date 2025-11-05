El Ayuntamiento de Iznájar (PSOE) señala una "drástica caída" de inversión con gobierno de PP en Diputación de Córdoba

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), gobernado por el alcalde socialista Lope Ruiz, ha criticado este miércoles la "drástica caída de la inversión de la Diputación tras el cambio de gobierno provincial", pues "los datos oficiales de la Delegación de Hacienda y Fondos Europeos" de la institución provincial "ponen en evidencia una reducción alarmante de la inversión provincial en Iznájar desde la llegada del PP al gobierno".

Así lo ha asegurado el Ayuntamiento de Iznájar en una nota en la que ha detallado que "en 2022, último año completo bajo gestión del PSOE, el gasto total destinado al municipio alcanzó los 1.413.595,46 euros, la cifra más alta del quinquenio". Por el contrario, "en 2024, primer ejercicio íntegro de gobierno popular, la cantidad cae a 599.101,24 euros, lo que supone una reducción superior al 57% en apenas dos años".

Para el Consistorio iznajeño "el contraste es tan claro como preocupante", pues "mientras todo sube --los precios de los materiales, el gasto corriente, los sueldos, los seguros sociales y las necesidades de una población cada vez más envejecida--, la aportación de la Diputación a Iznájar baja", siendo un "retroceso" que "no puede entenderse de otra forma que como una falta de compromiso y sensibilidad hacia los municipios rurales, que dependen en gran medida del apoyo provincial para mantener servicios básicos, mejorar infraestructuras y frenar la despoblación".

Al respecto, el alcalde, Lope Ruiz, ha señalado que "estos datos demuestran que el actual gobierno de la Diputación ha abandonado a los pueblos pequeños", y ha asegurado que su municipio "no pide privilegios, pero sí justicia y equilibrio", ya que "la Diputación debe estar para ayudar a quienes más lo necesitan, no para castigar a los municipios que no comparten su color político", ha explicado.

Además, Ruiz ha añadido que "cuando se recorta el apoyo a los municipios rurales, se está recortando futuro, oportunidades y calidad de vida para miles de vecinos", por lo que "no es solo una cuestión de cifras, es una cuestión de sensibilidad, de compromiso y de responsabilidad con la provincia en su conjunto."

Por todo ello, desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento al gobierno provincial para que "rectifique su rumbo y recupere una política de inversiones equitativa, que no margine a los pueblos más pequeños y contribuya verdaderamente al desarrollo de toda la provincia de Córdoba".