El Ayuntamiento de Jaén y Adif avanzan en la integración ferroviaria con la vista puesta en licitar las obras en 2027

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la segunda teniente de alcalde, África Colomo, y el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, durante la reunión telemática. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén y Adif avanzan en el proyecto de integración ferroviaria con el objetivo de tener listos los pliegos para la licitación del bulevar, las pasarelas y la renovación del sistema de vías junto a la estación en el primer tramo de 2027.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la segunda teniente de alcalde, África Colomo, y el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, han participado en una reunión telemática a tres bandas con representantes de la Junta de Andalucía, titular del servicio de transporte interurbano por autobús, y del Ministerio de Transportes, a través de Adif y la empresa pública Ineco, encargada de elaborar el estudio de alternativas del proyecto de integración ferroviaria, según ha informado el Consistorio.

El proyecto permitirá a la ciudad disponer de un nuevo espacio urbano en el norte de más de dos kilómetros, en el entorno de la estación de Renfe y sus accesos, que se transformará en un bulevar con viales peatonales y zonas verdes de más de 50.000 metros cuadrados. Además, el cruce sobre las vías se facilitará mediante distintas pasarelas, entre ellas una mixta en la avenida de Arjona para peatones y tráfico rodado.

Paralelamente, Adif llevará a cabo la renovación de las vías para adaptarlas a la alta velocidad de los trenes que conectarán Jaén con Madrid a través del baipás de Montoro, actualmente en desarrollo. Este trabajo de diseño y planificación ha sido encargado por Adif a Ineco, empresa pública.

La última reunión ha permitido fijar los siguientes pasos y la cronología del proyecto. Está previsto que en julio se complete el estudio de alternativas, el anteproyecto y el Plan Director de la integración ferroviaria, mientras que en septiembre estará listo el anteproyecto. De cara a 2027, se prevé disponer del proyecto definitivo para poder dar luz verde a las obras.

"El objetivo que se marca Adif es que para 2027 tengamos los pliegos para la licitación de la integración ferroviaria. Esta obra permitirá un cambio en la ciudad que recupera su fachada norte con un segundo bulevar, al que se suma el desarrollo urbanístico impulsado desde el Ayuntamiento con más de 1.000 viviendas", ha señalado Millán. "Por tanto, afrontamos unos meses de trabajo intenso para ir cerrando este proyecto de cara a 2027, cumpliendo los plazos que establecimos", ha añadido.

La comisión técnica de trabajo ha acordado dejar en 'stand-by' la intermodalidad para adecuarla al marco del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se encuentra en sus últimos trámites antes de su aprobación. Una vez completados estos procesos, la Junta y el resto de miembros de la comisión decidirán sobre su compatibilidad con la integración en la zona de Renfe, donde el Gobierno de España ya actúa con una inversión de 4,5 millones de euros.