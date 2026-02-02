El Ayuntamiento de Jaén advierte de posibles variaciones repentinas en el caudal de los ríos Eliche y Quiebrajano

Imagen de archivo de un bombero vigilando el cauce del río a su paso por el Puente de la Sierra. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha advertido de que, a lo largo de la mañana de este lunes, podrían producirse variaciones repentinas en el nivel de los ríos Eliche y Quiebrajano a su paso por la capital, especialmente hasta las 12,00 horas.

Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y mantenerse alejada de las orillas de ambos cauces durante toda la mañana, así como evitar el estacionamiento de vehículos y el tránsito por zonas próximas a los ríos, incluso en ausencia de precipitaciones, según ha informado en una nota el Consistorio.

Igualmente, se insiste en la importancia de seguir únicamente información procedente de fuentes oficiales, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y de atender en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.

En caso de detectar cualquier situación que pueda suponer un riesgo para la seguridad, se recuerda que se debe contactar inmediatamente con el servicio de emergencias a través del teléfono 112.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración ciudadana y ha reiterado el llamamiento a la prudencia, al tiempo que ha señalado que habrá que mantener una vigilancia constante sobre las previsiones meteorológicas de esta semana.

En este sentido, ha apuntado que la Aemet anuncia la entrada, a partir del miércoles, de una fuerte borrasca con precipitaciones intensas, lo que podría traducirse en una mayor acumulación de agua y en nuevas crecidas de los ríos.

Ha pedido, además, observar medidas de seguridad por las fuertes rachas de viento. De hecho, la Aemet ha activado para este lunes, entre las 9,00 y las 12,00 horas, el aviso naranja en capital y montes por fuertes rachas que pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora.

Evitar circular bajo cornisas, garantizar la sujeción de elementos como aires acondicionados, placas solares y elementos en los quicios de las ventanas y terrazas y no caminar cerca de zonas arboladas son algunas de las recomendaciones.