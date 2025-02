Ayuntamiento de Jaén anima a participar en una actividad para recuperar un sendero en San Vicente de Paúl-Antonio Díaz

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha animado a participar en una actividad participativa para la recuperación, limpieza y mejora de un sendero en el barrio de San Vicente de Paúl y Antonio Díaz. Se trata de un camino que lleva al Monte de Santa Catalina y que usan, especialmente, los más pequeños en su día a día para llegar hasta su centro educativo.

Se llevará a cabo los próximos 18, 19 y 20 de febrero y ya cuenta con el apoyo de casi una veintena de entidades, según se ha puesto de relieve en la presentación de estas jornadas por parte de los concejales de Participación Ciudadana, Servicios Sociales, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente, María del Carmen Angulo, Ángeles Díaz, Javier Padorno y José María Cano.

Angulo ha explicado que el Consistorio pretende comprometer a la sociedad en la recuperación de entornos y espacios de la ciudad y comienza este mes de febrero una serie de acciones desde la Concejalía de Participación Ciudadana para "fomentar la implicación de los vecinos y vecinas" y mejorar el entorno a través del trabajo conjunto.

En este sentido, la edil ha invitado al conjunto de la ciudadanía a participar en la actividad prevista los días 18, 19 y 20 de febrero y que consistirá en la recuperación, limpieza y mejora de un sendero en el barrio de San Vicente de Paúl y Antonio Díaz.

La idea, según ha añadido, es involucrar a la sociedad para que "esta iniciativa que hoy comienza pueda desarrollarse en distintos barrios y zonas de la ciudad". "Y demostrar que cuando sumamos esfuerzos, Jaén avanza", ha apostillado.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la participación de casi una veintena de entidades que se han involucrado apoyando esta iniciativa. "No se trata solo de embellecer nuestros espacios, sino de fortalecer la comunidad, de implicarnos activamente en el bienestar común y de construir barrios más habitables y solidarios", ha recalcado la edil.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales ha detallado que esta actividad parte de las técnicas del programa Eracis (Estrategia regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social) que trabaja en el casco antiguo de la ciudad y en el Polígono de El Valle.

"Desde la llegada de este equipo de gobierno venimos trabajando para que este tipo de acciones y trabajos salgan del ámbito de Servicios Sociales exclusivamente y lleguen al resto de áreas de gobierno municipal", ha afirmado.

Ha recordado que la Eracis+ es un programa de cuatro años que supone el compromiso de la administración local de contratación de trabajadores sociales, educadores, formadores, monitores... que ahora están trabajando en diferentes áreas. Al hilo, ha lamentado que "18 meses hace que no se viene trabajando ni llevando a cabo iniciativas en el entorno de este barrio de Antonio Díaz, coincidiendo con el mandato del Partido Popular".

"En este nuevo gobierno estamos totalmente convencidos de que en una ciudad, si no intervenimos en las zonas vulnerables, el progreso es muy complicado; no puede avanzar el resto de la ciudad si no avanza, si no progresa la parte que peor está", ha manifestado.