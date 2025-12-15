El Ayuntamiento de Jaén aumentará el número de dorsales para la Carrera de San Antón

Archivo - Imagen de archivo de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado que está trabajando para aumentar el número de dorsales --con una cantidad aún por determínar-- para la 43 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que se celebrará el próximo sábado 17 de enero.

También desde el Consistorio se ha aclarado que a las 23,59 horas de este lunes 15, quedarán libres las prerreservas de los finisher de última edición de la Carrera Por la Paz y la Integración y de la Media Maratón Ciudad de Jaén, pero aclara que se precisará de un tiempo --sin concretar-- para habilitar la plataforma y que estas plazas, también por confirmar en número, puedan ponerse a disposición de los corredores y corredoras.

Todo ello será al margen de una nueva remesa de dorsales que ayuden a dar respuesta a la demanda existente. En este sentido, el Ayuntamiento ha adelantado en un comunicado que trabajará "sin prisas y velando por el bien de los deportistas que se quedaron sin conseguir un dorsal el pasado día 9 de diciembre".

Así, está analizando de manera pormenorizada la mejor manera de sacarlos a la venta, las fechas en la que sería más conveniente y todos los aspectos relacionados con este nuevo proceso de inscripción.

Llegado el momento se informará por todos los canales oficiales tanto del Ayuntamiento como de la web oficial de la carrera (www.jaenciudaddelatletismo.es). Lo hará con el suficiente tiempo de antelación para que las personas interesadas tengan las mismas oportunidades de conseguir un dorsal.