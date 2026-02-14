Ayuntamiento de Jaén autoriza acceso total a aparcamientos y tránsito de peatones en calle Unicef tras obras realizadas

Calle Unicef, en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Jaén han constatado la "total garantía" de los trabajos que la empresa constructora del residencial de la Avenida de Andalucía cuya construcción provocó un movimiento del terreno en la calle Unicef para garantizar la seguridad y la movilidad de las personas en esta vía. El alcalde de Jaén, Julio Millán, destaca que tras las comprobaciones técnicas de los responsables municipales del control de esta intervención, la calle Unicef se ha abierto al tránsito y las cocheras de los edificios pueden usarse con total normalidad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la empresa promotora de las viviendas del Gran Eje ha trabajado estos días en el refuerzo del muro cuyo movimiento provocó el pasado mes de diciembre un movimiento de tierras que obligó al en esta calle del barrio de Santa Isabel que en su día obligó incluso al desalojo de un grupo de vecinos.

Millán ha señalado que los técnicos municipales han supervisado junto a representantes de la empresa constructora del edificio el trabajo de instalación de un acodalamiento ampliado de la pantalla que sostiene la calle Unicef "que ofrece todas las garantías a los técnicos del Ayuntamiento para que se modifique el vallado, se permita el acceso a los aparcamientos que aún no podían usarse y se permita el tránsito de peatones por la calle". Para el resto del tráfico rodado habrá que esperar a nuevas intervenciones cuando la empresa haya avanzado en la estructura del edificio.

De la misma manera, el primer edil ha anunciado que desde la tarde-noche del jueves ya "se procedió al reconectado de todos los suministros, especialmente de gas, que aún estaban limitados por seguridad, tal y como nos aconsejaban los técnicos de emergencias" y que la situación se mantendrá hasta, más o menos, primavera cuando se prevé que "la empresa ya haya avanzado en la futura estructura de hormigón del edificio hasta, al menos, la cota de la calle, y garantice la total estabilidad definitiva de la zona".

En suma, el último paso para devolver la normalidad definitiva a esta vía y permitir de manera definitiva el tránsito rodado por la misma "se prevé que llegue en torno a verano cuando se reparará la calle y las instalaciones dañadas", en palabras de Millán, que ha agradecido la comprensión de los vecinos afectados, y que ha puesto en valor que la empresa constructora ha ejecutado las medidas planteadas por los técnicos para conseguir que, finalmente, la situación de peligro inicial se contuviera y se haya conseguido dar una solución".