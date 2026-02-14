Ayuntamiento de Jaén centraliza gestión administrativa de Dependencia en una oficina y refuerza el sistema de valoración

Foto archivo del Servicio Dependencia Ayuda Domicilio Jaén. - AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha centralizado en una oficina única la gestión administrativa de la dependencia y refuerza con cuatro trabajadores sociales el sistema de valoración que ha llevado a Jaén a ser "referencia" en el servicio, con un aumento del 50% en usuarios.

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha anunciado que "desde este mes que el control de los expedientes de competencia municipal y de consulta ante terceras administraciones para la dependencia y la atención domiciliaria se controla de forma centralizada en las dependencias del Patronato en la calle Cerón".

Así, se evita "el reparto de expedientes por los diferentes centros y las derivaciones sin control que llegan de la Junta", apuntando que es "una vía de consulta única que mejora la eficiencia en el uso de los recursos humanos del propio patronato de Asuntos Sociales y una herramienta eficaz para controlar y exigir garantías de plazos a la Junta de Andalucía".

En una nota, ha explicado que han lanzado al SAE "la petición de cuatro trabajadores sociales más que refuercen el trabajo de los ocho empleados municipales del Patronato de Asuntos Sociales que se dedican a la valoración".

En este punto, ha destacado que el Consistorio "es consciente de que las administraciones locales son en este momento la punta de lanza en la atención domiciliaria a personas dependientes con un servicio que se sostiene muchas veces con más esfuerzo local que el que llega de las administraciones".

Al respecto, ha señalado que "frente a los 600 días que la Junta de Andalucía tarda en atender los trámites de valoración, el Ayuntamiento de Jaén cumple con su parte del procedimiento en apenas dos y ahora prácticamente quedará al día con estos cuatro profesionales más".

"No hay duda de que él está Ley de Autonomía se está sosteniendo con el compromiso de los ayuntamientos y a costa de la vocación de sus trabajadores, es hora de que el compromiso político esté de su lado", ha asegurado.

Así, según ha manifestado Díaz de la Torre, están recibiendo "una importante carga de expedientes técnicos fruto de que la evacuación de los mismos por la Junta no se hace de forma uniforme".

"Con estos profesionales reducimos los tiempos de respuesta, coordinamos directamente con la empresa que nos presta el servicio domiciliario, Jabalcuz Dependencia y Formación, centralizamos la gestión de los expedientes, los ordenamos priorizando los casos de personas más vulnerables y del desorden y asumiendo el trabajo de terceros hemos conseguido que el Ayuntamiento de Jaén mantenga un orden que nos ha convertido en referencia de la atención a la dependencia", ha dicho.

Además, ha recordado que "el Ayuntamiento de Jaén, de la mano de Jabalcuz Dependencia y Formación, llega con sus servicios a casi 2.000 personas dependientes y emplea a 500 cuidadoras, un aumento del 50% en persona usuarias nunca antes conocido. "Estos datos demuestran el gran trabajo real que se hace", ha apostillado, al tiempo que ha incidido en que "esto no se mantiene con discursos sino con decisión política, compromiso y asumiendo el esfuerzo que otros no hacen".