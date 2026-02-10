Ayuntamiento de Jaén cifra en 70 millones la inversión pública y privada en iniciativas que aprovechan solares en desuso

Visita a las obras del nuevo hospital privado. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha valorado el trabajo del Ayuntamiento para aprovechar solares en desuso y convertirlos en oportunidades de inversión y empleo para proyectos de empresas, instituciones y entidades. Una labor iniciada en el anterior mandato que "ha permitido facilitar la inversión de 70 millones de euros en iniciativas en las que trabajan hoy día más de 250 personas".

Son datos que ha ofrecido en la visita que, que junto a los concejales de Presidencia, María Espejo, y de Patrimonio, José María Cano, ha realizado este martes las obras del futuro Hospital Virgen de la Capilla.

Se trata de un centro privado, cuya ejecución está al 75 por ciento. Se construye sobre una parcela que en su día cedió el Consistorio en el barrio del Bulevar, entre la avenida Federico Mayor Zaragoza y la calle Esteban Ramírez Martínez.

El grupo inversor, formado principalmente por accionariado jiennense, va a invertir hasta 23 millones de euros en esta infraestructura, que están permitiendo durante su construcción la generación de 125 empleos. Además, prevé crear un dato muy similar de puestos de trabajo una vez entre en funcionamiento, según ha informado en una nota el Ayunamiento.

"Este modelo es totalmente compatible con un posicionamiento en defensa de la sanidad privada y de la necesidad de incrementar la inversión para nuestro sistema público como el que defiende mi partido", ha afirmado Millán.

En este sentido, ha señalado que implica que Jaén no quede fuera de oportunidades para colectivos como el de los funcionarios con mutuas privadas o todos aquellos ciudadanos de la provincia "que hoy día tienen que desplazarse a provincias limítrofes como Córdoba y Granada para recibir este tipo de tratamientos".

El regidor ha cifrado en 6,8 millones de euros los que proyectos como este del hospital revierten en a la ciudad para su construcción. "Por lo que entendemos que pasar de una parcela vacía sin aprovechar, a facilitarla para que se ponga en valor, se invierta y se genere empleo es una obligación, especialmente de este Ayuntamiento", ha declarado.

Igualmente, ha agradecido a Fulgencio Meseguer y a Ismael Fernández, accionistas del proyecto que han estado en la visita, "por su capacidad de apostar por Jaén, por involucrarse, por jugarse su inversión aquí y por poder llevar a cabo este tipo de iniciativas".

Y ello, según ha incidido, con un sistema que ha permitido ya "casos de éxito sin discusión para la ciudad". Así, ha funcionado con la iniciativa pública, con la cesión del solar en La Alameda a la Junta de Andalucía para construir el centro de salud, y en la recuperación del edificio de la antigua Cámara de Comercio que ahora gestiona la Fundación Fulgencio Meseguer.

También ha funcionado con la iniciativa privada con ejemplos como la residencia del polígono de El Valle, en funcionamiento tras una inversión de casi ocho millones de euros y 60 empleos directos creados; o colaborando con entidades como Adacea o Autismo Jaén, cuyas nuevas sedes se ubican en solares cedidos en el anterior mandato.

Un modelo de gestión que sumará a los proyectos ya iniciados otros como los que Aprompsi va a promover junto a su actual sede gracias a la reciente cesión del suelo; el Glamping en Valdeastillas, la residencia universitaria de la Universidad de Jaén en la plaza de Santiago o la recuperación del Hotel Rey Fernando.

NUEVO HOSPITAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027

Por su parte, los responsables del Hospital Virgen de la Capilla han anunciado que la fecha prevista para el inicio de su actividad es el "primer trimestre de 2027". Ofrecerá una cartera de servicios "amplia y completa, con un modelo asistencial enfocado en la atención integral e individualizada del paciente, orientado a alcanzar los más altos estándares de calidad".

El edificio cuenta con unos 12.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en sótano, planta baja y dos plantas superiores, sobre una parcela de 9.251 metros cuadrados. En su diseño destaca "la incorporación de tecnologías innovadoras orientadas al ahorro energético y al confort de pacientes y profesionales", así como sus espacios exteriores, con zonas ajardinadas y áreas recreativas.

Dispondrá de 50 habitaciones individuales, un área quirúrgica con seis quirófanos, una sala de cardiovascular, 30 consultas externas, equipamiento de vanguardia en el área de radiodiagnóstico, UCI de adultos e infantil, área de obstetricia, reanimación, digestivo, hospital de día y un servicio de urgencias 24 horas.

"Todo ello permitirá ofrecer más de 30 especialidades médicas, con un compromiso de presencia asistencial y tiempos de respuesta adecuados a las necesidades de los pacientes", han señalado en una nota.