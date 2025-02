El Ayuntamiento de Jaén condena la agresión machista a una vecina y convoca una concentración en repulsa

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha expresado su condena a la agresión machista sufrida por una vecina, apuñalada este domingo presuntamente por su pareja en presencia de una hija, y ha convocado una concentración en repulsa.

El acto tendrá lugar a las 18,00 horas de este lunes en la plaza de Santa María, donde se ubica el Consistorio, y con él "se pretende mostrar el apoyo" a esta mujer, según ha informado en una nota el Consistorio.

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta concentración de apoyo a la víctima con el objetivo de "rechazar de lleno la violencia machista que se hace hoy más que nunca presente en nuestro día a día como ciudad" y remarcar el "compromiso ciudadano con la lucha para erradicarla".

"Espero que puedan estar apoyando también esta concentración y poniéndonos del lado de la familia y en este caso de las personas afectadas", ha dicho a preguntas de los periodistas el alcalde, Julio Millán, quien ha añadido que "en este momento no consta" que la mujer fuese usuaria de Asuntos Sociales "ni tampoco que formara parte de programas ligados a la violencia de género".

También se ha pronunciado sobre este caso la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, quien ha apuntado que desde este área municipal se ha "empezado el contacto con la familia y, sobre todo, en qué situación se quedan ahora mismo" y "cuál es la ayuda de emergencia" que se les pueda facilitar, especialmente en lo que a la hija se refiere.

"Los profesionales ahora mismo están contactando porque, no habiendo sido usuario previamente de Servicios Sociales, están haciendo ahora mismo una valoración familiar y social de la familia para ver de qué forma podemos ayudarlos y, si hubiera familia de apoyo, ayudar a esta familia de apoyo y, si no lo hubiera, poner en marcha todos los mecanismos", ha comentado.

Al respecto, la concejala ha asegurado que "Servicios Sociales estará siempre apoyando en los recursos, en todo lo que tengamos a disposición".

Cabe recordar que Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 17,30 horas de este domingo acerca de una agresión contra una mujer en la capital jiennense. Este centro coordinador trasladó la alerta al 061, Policía Local y Policía Nacional.

Este último cuerpo se ha hecho cargo de la investigación y ya este mismo domingo detuvo a un hombre, marido de la víctima, como presunto autor del apuñalamiento. Su paso a disposición judicial no se prevé para este lunes, según la Subdelegación del Gobierno.

La mujer herida fue evacuada al Hospital Neurotraumatológico. Aunque no ha trascendido su estado de salud, en un principio parece ser que su vida no corre peligro, según apuntaron este domingo desde Delegación del Gobierno en Andalucía. Administración ésta desde la que se ha precisado que no constaban denuncias previas, órdenes de alejamiento ni registros en el sistema VioGén relacionados con la pareja.