Ayuntamiento de Jaén confirma presencia de la "élite española" para la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón

Atletas en la anterior edición de San Antón. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha confirmado la presencia de "atletas de élite" que estarán el próximo sábado, 17 de enero, en la salida de la Avenida de Andalucía para intentar ganar la 43ª Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

Tal y como ha especificado el Consistorio local en una nota, en hombres, tras darse a conocer que Soufiane El Bakkali y Benson Kipruto serán los cabezas de cartel, ahora se ha hecho pública la participación de la élite española formada por "nombres ilustres" y plusmarquistas nacionales e internacionales.

Uno de ellos es Daniel Arce (Burgos, 22/04/1992), finalista de los Juegos de París 2024 en los 3.000 obstáculos, distancia en la que también acumula un bronce en el Europeo Múnich en 2022 y un quinto puesto en Roma también en 2024. Logros a los que hay sumar dos títulos consecutivos de campeón de España y una novena posición en el Mundial de Budapest de 2023. El año pasado fue sexto en la capital con una marca de 30:12.

También estará el madrileño Fernando Carro (Madrid, 01/04/1992), ganador en la San Antón 2020 con la octava mejor marca del anterior circuito homologado (29:29) y subcampeón de Europa de los 3.000 obstáculos en 2018, además de tres veces seguidas campeón de España de la disciplina (2018, 2019 y 2020) y oro nacional también en la de media maratón en 2022. Otros logros importantes fueron su segundo puesto en el Europeo de Berlín, su cuarto puesto en el Mundial en 2018 y su récord español de 10K en ruta de 2020. Por sus éxitos, incluida la plata del Campeonato Iberoamericano de 2014, se convirtió en 'Atleta Español del Año' en 2019.

Enfrente tendrán al "incombustible" Ignacio Fontes (Granada, 22/06/1998), dos veces ganador de la Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo (2022 y 2025), campeón de España de Short Track Madrid 2023 en Madrid en los 1.500, finalista del Campeonato del Mundo de Oregón en 1.500 metros en 2022 o finalista de los Juegos Tokio 2021 también en la misma prueba y en los campeonatos de Europa de Múnich un año después. En la última edición fue quinto y tercer mejor español. No faltará en Jaén Óscar Gaitán, el corredor de Plasencia (20/01/2006) que, a sus 19 años el día de la prueba viene de ganar la medalla de plata en Campeonato de Europa de Cross Country celebrado en Lagoa en diciembre de 2025 en la categoría sub 20 y un cuarto puesto, también continental, en los 5.000 metros en Tampere (Finlandia). Además, es campeón de España sub 20 tanto de esta última modalidad como de los 3.000, entre otros logros.

Por su parte, en mujeres, cabe destacar la presencia, un año más, de Carla Gallardo (Palencia, 09/02/1999), que el año pasado subió al podio de la San Antón con un tercer puesto --primera atleta española-- que también consiguió igualar en la reciente San Silvestre vallecana. También fue la mejor corredora nacional en la última media maratón de Valencia, posee el campeonato y el récord de España de los 10K y, además, posee la quinta mejor marca de todos los tiempos en los 5.000 metros con una marca de (15:10.62). Sabe lo que es ganar en Jaén, ya que aquí se proclamó campeona de España de Cross Country en 2022.

También será una de las favoritas en las calles de Jaén Laura Luengo (Cáceres, España,18/08/1997), quien fue décimo primera en los campeonatos del mundo de Tokio en 2025, con una marca de 32:00 en 10k conseguida en Bilbao también el año pasado y campeona de España de maratón y de media maratón en 2024 y 2023, respectivamente. En su palmarés también cabe destacar una medalla de bronce en Nacional de Cross Country 2023.

En la salida también estará la sevillana Carolina Robles Campos (04/12/1991), campeona de España de los 10K y de los 3.000 obstáculos en 2024 y octava de Europa en la misma distancia el año anterior. También promete guerra Fátima Azzahara Ouhaddou (Aguilar de la Frontera, 30/08/1993), que el año pasado ganó nada menos que el Europeo de Maratón en Bruselas y el Campeona de España de media maratón en Pollença (Mallorca). Si buen hacer le permitió ser seleccionada para el Campeonato de Europa en Ruta 2025. Este mismo año fue quinta en la 42ª San Antón. A este elenco hay que sumarle la participación, ya cerrada, de la ganadora de la última edición, Mekedes Alemeshete, y de María Forero.