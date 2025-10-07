El Ayuntamiento de Jaén constituye la Mesa de Diversidad Lgtbi

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha constituido la Mesa Local de Diversidad Lgtbi, un espacio que se pretende que sea "de encuentro y debate y del que salgan propuestas que den respuesta a las necesidades y pulsiones del colectivo".

La mesa es una respuesta al compromiso ya recogido en el II Plan de Igualdad entre hombres y mujeres y está integrado por las asociaciones que colaboran con personas Lgtbi y aquellas entidades que trabajen por crear espacios diversos que fomenten la igualdad de oportunidades, e instituciones como la UJA, la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y por supuesto el Ayuntamiento de Jaén a través de varias Concejalías.

"Es una iniciativa que persigue fomentar en el día a día de la ciudad, desde la cultura a la educación, pasando por el empleo o la salud, el impulso a políticas e iniciativas inclusivas", ha dicho la concejala de Igualdad, Eva Funes (PSOE).

Para Funes es "muy importante crear espacios de diálogo" porque así lo piden los colectivos y así "se puede tener el pulso desde la administración de qué nos demandan, de promover con ellos campañas que ayuden a erradicar la LGTBIfobia y por supuesto, detectar, canalizar y acompañar casos de vulneración de derechos hacia personas Lgtbi".

Esta mesa también trabajará por crear una guía municipal de recursos actualizada y específica para la sensibilización e intervención en esta materia y ser un punto de referencia donde la población pueda acudir para información o apoyo en temas de diversidad sexual y de género.