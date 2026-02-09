El Ayuntamiento de Jaén convenia el uso de una piscina privada para recuperar los cursos de natación

Archivo - Una de las actividades en la piscina de La Salobreja/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha conveniado el uso de una piscina climatizada privada ante la situación en la que han quedado las cubiertas de las piscinas municipales como consecuencia del tren de borrascas que la ciudad ha vivido en las últimas semanas.

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha apuntado que los daños en este tipo de instalaciones "han obligado al Patronato Municipal de Deportes a buscar alternativas para garantizar que los cursos puedan seguir siendo atendidos". "Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para la respuesta y cobertura a los cientos de usuarios de nuestros cursos impartidos en las dos piscinas climatizadas, puedan mantenerse", ha dicho la edil.

Es por ello por lo que se han realizado los trámites necesarios para trasladar de manera provisional este servicio a la piscina del gimnasio Forus, junto a El Corte Inglés, con la idea de que los trasladados "se materialicen en los próximos días" y se puedan retomar las clases de natación.

López ha apuntado que el objetivo es "reducir al máximo posible los cambios de horarios y las modificaciones más allá del espacio que puedan sufrir los usuarios", pero siempre teniendo en cuenta que "la disponibilidad de esta instalación es limitada".