Ayuntamiento de Jaén crea un canal directo con colectivos migrantes para facilitar información sobre empleo municipal

Encuentro entre el Ayuntamiento de Jaén y colectivos de migrantes

JAÉN 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al concejal de Empleo y presidente del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), Luis García Millán, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de colectivos migrantes de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia con el objetivo de reforzar la información, el acceso y la coordinación en torno a los programas municipales de empleo. Como resultado, se ha acordado crear un canal de comunicación directa entre los colectivos migrantes y el personal municipal de referencia para el intercambio de información y el seguimiento de casos, así como para consultas específicas sobre situaciones de arraigo sin NIE.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en la reunión también han participado representantes municipales del programa Eracis+ y del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, en "una apuesta por el trabajo conjunto entre las áreas de empleo y servicios sociales". El encuentro ha servido, según el Ayuntamiento, para ofrecer información detallada sobre los programas municipales de inserción laboral, abordando requisitos de acceso, colectivos prioritarios y aspectos técnicos.

Entre los programas presentados figuran los Programas Integrales de Empleo, dirigidos a personas mayores de 52 años y colectivos vulnerables; el programa EPES, basado en itinerarios personalizados de inserción; y el programa Atenea, con información sobre el estado actual de los itinerarios, los próximos cursos previstos y las condiciones de acceso.

El alcalde ha subrayado que "el empleo es una herramienta clave para la inclusión social y la cohesión de la ciudad, y desde el Ayuntamiento queremos garantizar que todas las personas, con independencia de su origen, conozcan y puedan acceder a los recursos municipales en igualdad de condiciones".

Por su parte, el concejal de Empleo ha señalado que es fundamental que los colectivos migrantes "cuenten con información clara y directa sobre los programas de empleo, porque solo así podemos garantizar itinerarios reales de inserción laboral y aprovechar el talento que ya forma parte de nuestra ciudad".

Asimismo, el edil ha avanzado información sobre el próximo Plan de Empleo municipal, que se encuentra en fase previa a su publicación y que contará con 30 participantes, ofrecerá contratos de seis meses a través del área de Mantenimiento del Ayuntamiento y estará dirigido a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, siendo imprescindible tener la demanda de empleo actualizada en el SAE para optar a las plazas.

Durante el encuentro también se han abordado, tal y como ha enmarcado el Consistorio, cuestiones relacionadas con los procesos de arraigo formativo, resolviendo dudas planteadas por los representantes de los colectivos.