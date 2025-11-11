El Ayuntamiento de Jaén da nuevos pasos para aprobar los presupuestos este mes tras ocho años prorrogados

Celebración de comisiones previas a la aprobación del presupuesto de 2026 - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén avanza en la tramitación del presupuesto con la celebración de comisiones, la apertura a la participación y el objetivo de aprobación en pleno este mes de noviembre. Los nuevos presupuestos sustituirán a los de 2017, que han venido siendo prorrogados durante ocho años.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que se trabaja "sin pausa" en las cuentas del año próximo, que ya han visado las empresas públicas Somuvisa y Epassa y este martes los seis organismos autónomos --Patronato de Deportes y de Asuntos Sociales, Centro Especial de Empleo, Universidad Popular, Urbanismo y Patronato de Cultura-- cuyo presupuesto se suma al del propio Ayuntamiento de Jaén.

"El objetivo sigue intacto y con plazos posibles, que es que la capital tenga en 2026 sus cuentas y de ello se dará progresiva y cumplida información", ha indicado el regidor.

Por su parte, el concejal del área Económica, Francisco Lechuga, ha explicado que el siguiente paso será presentar las cuentas en el seno de Consejo Local de Participación Ciudadana, a mediados de mes, a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social, cuyo plenario debe emitir un informe, que es preceptivo aunque no vinculante.

Una vez listos estos trámites, Lechuga ha afirmado que el objetivo de ratificarlas en el pleno de noviembre sigue vigente, de tal manera que el presupuesto de 2026 se estrene con la entrada del nuevo año.