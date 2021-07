El Ayuntamiento de Jaén defiende la labor con el expediente de ayudas para vivienda y alude a la "voluntad" de la Junta

JAÉN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha defendido el trabajo hecho con el expediente para optar a ayudas a la rehabilitación de vivienda el casco antiguo y el Polígono del Valle "siempre bajo indicaciones de la Junta". Ha considerado, además, que su concesión era "más una cuestión de voluntad y criterio (del Gobierno andaluz) que de cumplimiento de requisitos".

Así lo ha indicado la concejala de Políticas, Vivienda y Rehabilitación, Ángeles Díaz, sobre unas ayudas finalmente denegadas por la Junta, entidad que ha gestionado los fondos del Gobierno de España, y tras las críticas del PP ante lo que ha calificado de "bajada de brazos" para lograr estos fondos para zonas delimitadas como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

La edil ha asegurado que en la conformación del expediente los técnicos municipales dedicados durante meses en su redacción "desde cero y con recursos propios", han contado "en todo momento con el asesoramiento y la consulta de los técnicos de la Junta" e, incluso, hubo "reuniones al más alto nivel" para cerrar criterios.

"Por lo que la decisión final es más una cuestión de voluntad y criterio que de cumplimiento de requisitos, especialmente cuando hablamos de que Jaén era la única ciudad de la provincia que había concurrido a estas subvenciones y el contacto entre ambas administraciones fue estrecho y constante, incluso cambiando trámites según sus criterios", ha destacado en una nota.

Ha precisado que la deuda municipal con la Junta de Andalucía con la que se justifica la denegación de las ayudas "también era una cuestión subsanable", por cuanto hace referencia a la imputación de la deuda de los vagones del tranvía. Cuantía que "unos cuantos días después ya se asumió por parte del Ayuntamiento con la firma de la liquidación del convenio", punto en el que ha detallado que esta liquidación "se demoró por causas ajenas al Ayuntamiento y que, de haberse solventado, habría dejado expedito el camino para estas subvenciones".

"Con esta negativa, Jaén se convierte en la única provincia de Andalucía que no recibe de la Junta fondos para la rehabilitación. Por lo que creemos que el único expediente presentado, que además coincidía en las zonas con un requisito básico de la convocatoria, que es que fueran áreas bajo influencia Eracis (programa andaluz de cohesión social para áreas con población en riesgo) podría haber tenido un camino diferente solo con voluntad", ha subrayado.

COPAGO

En este sentido, Díaz ha detallado que la Junta "solo sufragaba un porcentaje de la rehabilitación de vivienda, un 40 por ciento, que con la aportación municipal habría permitido llegar como máximo al 75 por ciento". Algo que ha opuesto al Gobierno de España, que apuesta por subvencionar el cien por cien de la obra al propietario.

"Por eso no compartimos que una de la causas de la denegación de estas ayudas al Ayuntamiento sea que los beneficiarios difícilmente podían responder al copago de sus obras, cuando de haber sido el cien por cien no sería un problema. El Estado pide primar a las zonas vulnerables, pero en Andalucía nos trasladan dudas de que haya beneficiarios que no puedan pagar obras como cambiar unas ventanas a un tejado, que creemos que no son costosas y que a priori no puede excluirles de esta oportunidad", ha comentado.

Junto a ello, ha manifestado el Ejecutivo andaluz "va a dejar sin asignar una parte muy importante de estos fondos que irán a parar a otra comunidad autónoma y otros ayuntamientos". De este modo, "se ha preferido que este dinero se pierda en lugar de intentar que sean los vecinos de Jaén los que lo aprovechen".

Por otro lado, Díaz se ha referido a la actitud del PP en el Ayuntamiento jiennense con unas declaraciones que "denotan que se alegran públicamente de que a los jiennenses no les lleguen cosas buenas" e, incluso, "no apoya ante aquellas instancias en las que puede tener influencia".

"Que ningún ayuntamiento más que el de su capital, de cuya corporación forman parte, concurra a estas ayudas debería darles que pensar a la hora de arrimar el hombro para apoyar o intermediar. Que las deniegue una administración en la que gobiernan les causa regocijo. Este es el PP del Ayuntamiento de Jaén, que solo piensa en confrontar y no en los jiennenses", ha lamentado.