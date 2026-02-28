Eva González pasa de presentar la gala del 28F a recibir la Medalla de Andalucía: "Llevo semana y media llorando"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, entrega la Medalla de Andalucía a la modelo y presentadora Eva González - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La modelo y presentadora de televisión sevillana Eva González se ha mostrado emocionada este sábado por recibir la Medalla a la Proyección Andaluza en el acto institucional de entrega de los galardones que concede la Junta con motivo del 28F tras seis años consecutivos presentando la gala para dar paso a la entegra de las distinciones.

"Llevo semana y media llorando", ha confesado Eva González en conversación con su sucesora como conductora de la gala, la periodista almeriense Isabel Jiménez, tras recibir la Medalla de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Visiblemente emocionada, Eva González ha asegurado que como conductora de la gala siempre se ha "contagiado de los nervios y de la emoción" de los galardonados y ha reconocido que pensaba que podía hacerlo recibiendo la Medalla pero "no es verdad porque ahora mismo el corazón me va a 10.000 por hora".

Ha relatado que cuando Moreno le comunicó el galardón pensó que iba a comentarle que este año no podía presentar la gala del 28F porque "se iba a hacer de otra manera desgraciadamente por los sucesos" vividos en Andalucía desde el accidente ferroviario de Adamuz hasta el tren de borrascas que ha afectado a prácticamente toda la comunidad.

"Cuando me dijo lo de que era medalla lloré. Me lo dijiste hace semana y media, ¿no? Pues semana y media llorando. Seca, seca estoy ya", ha concluido Eva González dirigiéndose a Juanma Moreno.

TRAYECTORIA

Nacida en la localidad sevillana de Mairena del Alcor en 1980, Eva González comenzó desde muy joven a trabajar como modelo en la agencia Doble Erre y, con sólo 23 años, obtuvo el título de Miss España 2003, certamen en el que también logró las bandas de Miss Simpatía y Miss Elegancia. Este reconocimiento supuso el punto de partida de su carrera como modelo e imagen de grandes firmas, así como su participación en la Pasarela Cibeles, el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) y la Semana de Moda de Sevilla, entre otros desfiles.

Embajadora de su tierra, Eva González ha sido la responsable de conducir, desde 2020, la ceremonia de entrega de distinciones con motivo del Día de Andalucía que se celebra cada 28 de Febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En televisión, se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas del panorama nacional. Colaboradora y presentadora en programas de Antena 3 ('UHF') y La Sexta ('Dímelo al oído'), estuvo al frente del concurso musical 'Se llama copla', de Canal Sur TV, durante nueve temporadas, desde 2007 hasta su cancelación en 2016. Participó también en capítulos de las series 'Los Serrano', en Telecinco, y 'La tira', de laSexta.

En 2009 presentó la gala de los premios TP de Oro junto con Manel Fuentes, emitida también por laSexta. Poco después fichó por Telecinco para presentar una nueva edición del concurso 'El juego del euromillón', tras lo que pasó a 'Guerra de sesos', programa diario del canal de TDT La Siete. También en Telecinco se encargó de los resúmenes diarios y las galas semanales del programa 'Supervivientes: Perdidos en Nicaragua', en los que intervino desde la propia isla donde se realizaba el rodaje.

En abril de 2013 comenzó a presentar el programa de gastronomía MasterChef en La 1 y, desde diciembre de ese mismo año y en la misma cadena, la versión infantil del programa MasterChef Junior. A partir de noviembre de 2016, empezó también a presentar MasterChef Celebrity. En su conjunto, la presentadora condujo en La 1 las distintas variantes de MasterChef durante seis años y 15 ediciones.

Igualmente, en La 1 fue la presentadora de las galas especiales de Nochevieja correspondientes a los años 2007, 2014, 2015, 2016 y 2017. En 2017 lo hizo con La Gala de la Reina en el Carnaval de Las Palmas, retransmitido en Televisión Canaria, así como en La 2 y TVE Internacional. En octubre de 2018, fue fichada por Antena 3 para conducir 'La voz', y sus dos versiones, 'La voz Kids' y 'La voz Senior', en el prime time de la cadena.

En 2014 recibió la Medalla de la Ciudad de Sevilla; en 2021, la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla y, en 2024, la Bandera de Andalucía que otorga la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía en Sevilla. Es premio Mof&ART por su contribución a la difusión del traje de flamenca y premio 'Mujer del Año' de la revista Vanitatis.



