El Ayuntamiento de Jaén delimita en 30 hectáreas el espacio del SUNP-5 para el desarrollo de suelo de la UJA

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha delimitado ya las 30 hectáreas en el espacio del SUNP-5 para el desarrollo del suelo que cederá a la Universidad de Jaén (UJA), y trabaja para tener antes de fin de año el documento de actuación urbanística, clave para la expropiación.

Según ha informado el Consistorio jiennense en una nota, el alcalde de la ciudad, Julio Millán, y la segunda teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, África Colomo, han mantenido una reunión con consultores y técnicos municipales con el fin de cerrar el trabajo previo para preparar el expediente que dé luz verde a la disponibilidad de los terrenos.

Colomo ha señalado que ya se han delimitado los parámetros del espacio que certifican la viabilidad del sector, una labor técnica que permite conocer al centímetro las posibilidades del emplazamiento. Los técnicos a los que se les ha encomendado la consultoría cifran en 30 las hectáreas a desarrollar en esta zona y de las que saldrán los metros cuadrados de la cesión a la UJA.

A este respecto, Colomo ha explicado que sobre estas 30 hectáreas es donde la Gerencia de Urbanismo trabajará para desarrollar la Actuación de Transformación Urbanística (ATU), para materializar los planes urbanísticos existentes, un elemento que es el que permite la expropiación y que garantiza la posibilidad de desarrollo en el terreno de nuevas edificaciones, la mejora de infraestructuras o la transformación de usos. Es la ATU la que se ejecuta para transformar la zona según lo establecido en el Plan General.

La edil ha indicado que el objetivo es que esté lista antes de que acabe este año, "para poder seguir dando pasos que den el impulso definitivo al desarrollo de suelo de la UJA y al de una importante bolsa de vivienda, dos intervenciones que vendrán a cerrar un borde urbano clave para el desarrollo de la ciudad".

El pasado 18 de julio el Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén dio luz verde al inicio de la tramitación del proceso de expropiación de terrenos del sector SUNP-5 del PGOU de Jaén, terrenos frente al Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén, donde se prevé el crecimiento físico de la institución universitaria así como el desarrollo de suelo para viviendas.

En esa misma fecha el Consistorio reunió a buena parte de los propietarios de terrenos para informarles de los pasos a seguir para desatascar un proceso enquistado en la ciudad desde hace más de dos décadas. El resto de propietarios ha sido notificado mediante los correspondientes edictos. El objetivo es que el Ayuntamiento disponga del 100% de los terrenos, poder ceder unos 120.000 metros a la UJA y, además de eso, poder desarrollar con servicios públicos, con dotaciones públicas, suelo para vivienda.