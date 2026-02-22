El Ayuntamiento de Jaén desbloquea tras 17 años la construcción de 1.150 viviendas tanto de VPO como de renta libre

La bolsa de suelo se ubica entre el Bulevar y la carretera de Fuerte del Rey, en Jaén capital. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén dará el mes próximo un "paso histórico" desbloqueando tras 17 años de parálisis urbanística en el SUP2-1 una importante bolsa de terreno que permitirá el desarrollo de 1.150 viviendas de VPO y de renta libre entre el Bulevar y la carretera de Fuerte del Rey.

La segunda teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, África Colomo, ha anunciado en una nota de prensa que el Consistorio aprobará en las próximas semanas la licencia de urbanización de estos terrenos, que permitirá comenzar la adecuación de los primeros servicios a finales de este año 2026 en los más 200.000 metros cuadrados del terreno situados en la confluencia de las calles Comunidad Foral de Navarra y País Vasco y que supondrá una inversión de alrededor de 17 millones de euros.

"Con esta licencia, se podrá comenzar el desarrollo de los servicios generales que necesita la zona, prepararla para la construcción de las viviendas dotando el terreno de elementos como la red de saneamiento y abastecimiento de agua, las calles, el cableado para alumbrado, telefonía, gas y otros servicios", ha sostenido Colomo. La edil ha señalado que ya en la anterior etapa de Gobierno de Julio Millán, comenzó el trabajo para llegar a este hito, con la liberación arqueológica de la zona y la garantía de los suministros eléctricos a estas parcelas.

La edil ha manifestado que la colaboración del Ayuntamiento con la Junta de Compensación está siendo "especialmente intensa y fluida, porque han visto en el Consistorio un aliado que les está facilitando esa tramitación que permitirá desplegar en esta zona de la ciudad 1.150 viviendas unifamiliares y pisos además de espacio para zonas verdes y suelo terciario para comercio y restauración". Así, además del espacio para viviendas, la planificación del desarrollo urbanístico del SUP2-1 contempla unos 10.000 metros cuadrados de suelo para uso terciario, más de 35.000 de zonas verdes y 25.000 para uso dotacional a lo que se deben sumar más de 800 plazas de aparcamiento.

Esta zona corre paralela a las vías del tren, sobre las que el Ministerio de Transportes trabaja en paralelo en un proyecto de integración ferroviaria que redacta la empresa pública Ineco y que convertirá el trazado del tren en un espacio verde de pasarelas y un bulevar que embellecerá el entorno y que permiten hablar de la creación un nuevo barrio en la ciudad, que es la expansión natural del barrio del Bulevar. De hecho, indica Colomo, se abrirá un proceso de participación para que pueda determinarse tanto el nombre del barrio como el de las calles que lo conformarán.

"Hemos alentado esta colaboración para dar respuesta a una demanda tanto de los promotores como de la ciudadanía para el desarrollo del sector y para que la ciudad pueda contar con más de 1.100 viviendas nuevas en la ciudad. Además, este primer paso en el SUP2-1 insuflará aire en forma de recursos económicos al Ayuntamiento, con el pago de licencias y trámites que supondrán unos ingresos importantes para las arcas municipales que repercutir en mejores servicios", ha puntualizado la concejala.

La edil ha recordado, además, que el Ayuntamiento "trabaja en desarrollos urbanísticos en la ciudad para impulsar otras 1.000 viviendas más que se sumen a estas, oportunidades de inversión, empleo y soluciones para nuestros vecinos y vecinas en algunos casos atascadas durante 25 años en nuestra ciudad", como es el del entorno de la Universidad, que devolverá además a la Universidad de Jaén (UJA) los terrenos que cedió de su Escuela de Peritos en el centro de la ciudad para la implantación de unos grandes almacenes, y otras 80 viviendas públicas en el entorno del Jaén Plaza.