El Ayuntamiento de Jaén destinará más de 8,5 millones para renovar el saneamiento y el abastecimiento en la ciudad

Presentación de los proyectos para mejora del saneamiento y abastecimiento en la ciudad de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén pondrá en marcha durante los próximos meses un programa de inversiones de más de 8,5 millones de euros, destinado a renovar las infraestructuras esenciales de saneamiento y abastecimiento de la capital jiennense.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha indicado que el plan, que contempla actuaciones de ejecución inminente, busca resolver problemas históricos de la red hidráulica, mejorar el entorno urbano de grandes avenidas y barrios, y generar empleo y riqueza en la ciudad.

"Son inversiones que vienen a responder a las demandas de la ciudadanía, a mejorar urbanísticamente la ciudad y a generar empleo, riqueza y confianza", ha destacado el regidor, que también ha señalado que algunas de las actuaciones comenzarán durante el mes de agosto.

Inicialmente, el programa cuenta con ocho proyectos que suman una inversión de 7.802.697,80 euros, a los que se añadirán las intervenciones previstas en Las Infantas y en la subida al Tiro Nacional, elevando la cuantía global por encima de los 8,5 millones de euros. Estas obras, según Millán, forman parte de una nueva etapa de colaboración y gestión conjunta entre el Consistorio y la empresa concesionaria Aqualia.

La intervención de mayor envergadura económica se concentrará en la Avenida de Madrid, con un presupuesto de 2.842.945,67 euros. El proyecto contempla la sustitución de la red de saneamiento, la renovación de acometidas e imbornales, y una reforma urbanística que incluirá nuevos acerados, arbolado, iluminación y mobiliario urbano.

Estos trabajos se coordinarán con el plan municipal de asfaltado --financiado con ayudas de 86 millones de euros del Gobierno de España para paliar los efectos de un tren de borrascas--, lo que permitirá renovar la pavimentación completa de la vía.

Con ambas intervenciones, la inversión total en este eje superará los cuatro millones de euros. Las obras comenzarán, si no hay imprevistos, a finales de agosto con un plazo máximo de ejecución de ocho meses.

Por su parte, la renovación del saneamiento en la avenida de Granada y la carretera de La Guardia contará con un presupuesto de 1.040.563,99 euros. La obra, proyectada para finales de agosto o septiembre con un plazo de cuatro meses, discurrirá desde el Portillo de San Jerónimo hasta la Ronda Sur, y evitará que el colector vierta agua en las instalaciones deportivas de La Salobreja al superar su capacidad.

Asimismo, en la Avenida de Arjona se acometerán dos fases que suman cerca de dos millones de euros --1.008.944,99 euros y 930.000 euros, respectivamente-- para sustituir colectores antiguos y renovar el espacio urbano. La primera fase de estos trabajos ya ha comenzado en uno de los puntos más urgentes.

El plan municipal también reserva partidas para dar respuesta a demandas vecinales en el casco antiguo de la ciudad. En concreto, se destinarán 1.025.405,54 euros a la Puerta de Martos para actuar sobre las redes hidráulicas, pavimentos, acerados, iluminación, arbolado y mobiliario.

Asimismo, se intervendrá en la travesía de la Cruz de la Magdalena, con un presupuesto de 500.001,80 euros, y en la calle Hospitalico, con una reforma integral de 237.126,82 euros para atajar problemas de filtraciones.

En la periferia, el Ayuntamiento invertirá 217.708,99 euros en el saneamiento de Puente Tablas, que incluirá la limpieza y reparación de colectores, imbornales y pozos, así como actuaciones en los cruces de acequias de la carretera de Torrequebradilla y del río Guadalbullón.

A esto se sumará una obra en Las Infantas para aumentar la presión del abastecimiento y renovar el saneamiento, además de la intervención en la subida al Tiro Nacional.

El concejal de Economía, Hacienda y Contratación, Francisco Lechuga, ha defendido que el saneamiento se ha convertido en una "prioridad absoluta" para el equipo de gobierno, señalando la importancia de solucionar los problemas estructurales subterráneos antes de embellecer la superficie. Asimismo, ha valorado que el acuerdo con Aqualia se haya traducido "en tiempo récord" en proyectos listos para ejecutarse.

En la misma línea, la primera teniente de alcalde, María Espejo, ha destacado que las obras supondrán una "transformación íntegra" largamente reclamada por los ciudadanos durante décadas.

Por último, el responsable de Aqualia en Jaén, Manuel Holguín, ha explicado que los proyectos mejorarán la capacidad hidráulica de los colectores y resolverán problemas históricos que se habían agravado tras los últimos episodios de lluvias intensas. Holguín ha asegurado que se mantendrá la comunicación con los vecinos para reducir las molestias durante el transcurso de los trabajos.