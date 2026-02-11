El Ayuntamiento de Jaén evalúa daños en colegios por el temporal y trabaja en el contrato de obras de mejora para 2026

Visita al colegio Santo Domingo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está evaluando daños en colegios de Infantil y Primaria tras el paso del tren de borrascas y trabaja con el objetivo de "armar un nuevo contrato de obras de mejora para este 2026".

Para ello, ha iniciado esta semana una ronda de visitas a los centros para mantener reuniones con los equipos directivos y comunidades educativas de cara a hacer acopio de las demandas y necesidades de cada uno, según ha informado en una nota el Consistorio.

De esta forma, se pretende incluir la mayoría de ellas en un nuevo contrato que, desde las áreas municipales de Mantenimiento Urbano y Educación, se está "ya redactando para poder dar respuesta a todas esas peticiones.

Dentro de esa ronda, los concejales responsables de esas áreas, Javier Padorno y Eva Funes, han mantenido un encuentro con el director del CEIP Santo Domingo, José Ramón Cruz, para comprobar el resultado de las mejoras que ya se hicieron en 2025 en el marco del anterior contrato "y para evaluar posibles daños causados por las borrascas" en este centro ubicado en el Polígono del Valle.

"Una vez comprobadas las incidencias de las lluvias se estudiará por parte de los técnicos municipales cuáles de ellas deben responder las compañías aseguradoras y cuáles se incluirán en el contrato de mejoras que estamos elaborando", ha explicado el edil.

En la misma línea se ha pronunciado la concejala de Educación, que ha indicado que se quería "cuanto antes comprobar el estado tanto de la obra que estaba incluida en la licitación del año 2025 como de los daños que hayan ocasionado los temporales de estos días".

"A lo largo del curso pasado y del actual, hemos mantenido el contacto directo con los colegios y sus equipos directivos. Y esa va a seguir siendo la dinámica de trabajo para este 2026 de cara a obras rutinarias, y sobre todo, de cara a desperfectos que por causas meteorológicas puedan perjudicar la seguridad de los escolares y de la comunidad educativa", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que "el reto es que este Ayuntamiento sea consciente de las situaciones en la que se encuentra cada colegio, se prioricen intervenciones en función de la urgencia" y se planifique "desde ya" esas futuras intervenciones que se necesitan "realizar a lo largo de este curso y el verano".