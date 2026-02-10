El Ayuntamiento de Jaén expone documentos del siglo XIX y principios del XX sobre el carnaval y su censura

Documentos sobre el carnaval expuestos en la entrada del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La entrada del Ayuntamiento de Jaén acoge una muestra dedicada a el carnaval, donde se pueden contemplar documentos del siglo XIX y principios del siglo XX relacionados con esta fiesta y su censura.

Los textos, que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Jaén, se exponen en el marco del proyecto 'El Archivo te cuenta', con el que desde el Patronato de Cultura también se quiere dar a conocer la labor que realiza este organismo.

En esta ocasión, se pone a disposición del público una selección de cuatro documentos, según ha informado este martes el Consistorio. El primero data del 26 de febrero de 1881 y es un bando del alcalde accidental Francisco de P. de la Torre con las disposiciones que deben observarse en las fiestas de carnaval.

Así, destaca "la prohibición del uso de trajes propios de instituciones militares, civiles y religiosos y de todo disfraz con el que se pretenda ofender la moral o la decencia pública o ridiculizar la Autoridad".

Otra de las disposiciones indica que "toda máscara se descubrirá o quitará el antifaz en el acto de exigírsela la autoridad o sus agentes y solo podrá usarla durante el día y por ningún concepto durante la noche". A ello se une otra orden sobre establecimientos donde vendan vinos y licores, que "cerrarán a las dos de la tarde de los expresados días...".

El segundo documento está fechado el 29 de enero de 1883. Se trata de un aviso al público en el que se comunica que el Rey Fernando VII ha dado su permiso para que haya bailes públicos los tres días de carnaval.

El tercero es del 12 de febrero de 1926 y en él la murga mixta Los Peleles solicita autorización para salir a la calle y remitir las letras de las coplas para su posterior censura. Dichas coplas también están en la muestra situada en la entrada del Ayuntamiento, así como la censura de algunas de sus líneas y párrafos.

En el cuarto texto aparece una relación de 1906, del 24 de febrero, de los permisos concedidos a once estudiantinas para recorrer las calles de Jaén capital durante el carnaval de ese año, con expresión del destino que darán a los fondos recaudados, como el nombre del director y título de la agrupación.

Estos documentos se pueden contemplar en la entrada del Ayuntamiento hasta el 27 de febrero, de lunes a viernes en horario de 8,00 a 21,00 horas. No obstante, las personas que deseen conocer más documentos históricos relacionados con el carnaval pueden encontrarlos a su disposición en el Archivo Histórico Municipal.