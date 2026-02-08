Ayuntamiento de Jaén impulsa a través de Alvores y Somuvisa 'Plazea', 79 viviendas de protección junto a Jaén Plaza

El Ayuntamiento de Jaén impulsa a través de Alvores y Somuvisa “Plazea”, 79 viviendas VP junto al centro comercial Jaén Plaza - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Sociedad Municipal de Vivienda y suelo, Somuvisa, y el grupo Alvores, promotor del centro comercial Jaén Plaza, impulsan una promoción de 79 viviendas de protección (VP) junto a este espacio comercial, un proyecto en el que ambas entidades han trabajado en los últimos meses.

La segunda teniente de alcalde, concejala de Urbanismo y presidenta de Somuvisa, África Colomo, ha explicado que la empresa Alvores y la sociedad municipal ya han cerrado el cronograma para que vea la luz 'Plazea', una promoción de 79 viviendas protegidas en una ubicación estratégica junto al centro comercial "que contribuirá a dar respuesta a la creciente demanda de vivienda para jóvenes, familias y hogares de ingresos medios".

Desde el Ayuntamiento de Jaén han explicado en un comunicado que, situado junto al Centro Comercial Jaén Plaza y muy próximo al Campus de la Universidad de Jaén, 'Plazea' se concibe como "un conjunto residencial moderno que combina accesibilidad y cercanía a servicios esenciales".

La promoción incluye plazas de aparcamiento, trasteros, zonas verdes y piscina, dando así una importante respuesta a la demanda de este tipo de alojamientos en la ciudad.

Por su parte, el director general de Alvores, Jose Carrión, ha señalado que "'Plazea' representa mucho más que un nuevo desarrollo residencial: es una apuesta firme por el crecimiento de Jaén y por facilitar el acceso a viviendas de calidad a precios asequibles".

"Llevamos años comprometidos con la transformación urbana de la ciudad, y este proyecto refleja nuestra voluntad de seguir colaborando estrechamente con el Ayuntamiento para generar nuevas oportunidades por y para los ciudadanos. Con la puesta en marcha de esta promoción, reafirmamos nuestro propósito de contribuir a una Jaén más dinámica, moderna y accesible para todos", ha agregado.

Con la obtención de las licencias necesarias para operar y la calificación provisional VP, se prevé comenzar la comercialización "en los próximos meses, abriendo así una etapa de impulso a la vivienda asequible en Jaén". Este proyecto promovido por Alvores dentro de su compromiso con el desarrollo urbano de Jaén, "llega en un momento clave para la ciudad".

Colomo ha explicado que esta promoción "llega en un momento clave en el desarrollo urbanístico de la ciudad y además coincide con un importante despliegue de iniciativas que fomentan la vivienda".

"En este caso, estamos especialmente implicados en la iniciativa de Alvores por cuanto desde Somuvisa en esta etapa de Gobierno, estamos trabajando en la reactivación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, base fundamental para la adjudicación transparente y eficiente de las VP que se vayan construyendo, por lo que sabemos la acogida social que va a tener esta iniciativa", ha afirmado.

De igual modo, desde el Ayuntamiento de Jaén han destacado que la ciudad cuenta con una bolsa de aproximadamente 19.000 metros cuadrados de suelo público destinado a VP, que permitirá movilizar más de 500 viviendas protegidas en los próximos años, entre las que se incluye "Plazea" como una de las iniciativas prioritarias.

"La alianza entre el sector público y la iniciativa privada es esencial para multiplicar la oferta de vivienda protegida en Jaén y facilitar el acceso a un bien tan necesario como es la vivienda digna", ha señalado Colomo.

Por último, han destacado que la sociedad municipal "continúa su labor de actualización del registro y de coordinación con las administraciones competentes para que 'Plazea' y otras promociones similares puedan adjudicarse con agilidad a las familias inscritas".