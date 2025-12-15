El Ayuntamiento de Jaén incorpora las apreciaciones del Ministerio al proyecto de presupuesto municipal

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén da un nuevo paso para conseguir aprobar a final de este mes el presupuesto municipal correspondiente a 2026 con la incorporación al documento de las peticiones y valoraciones de los técnicos del Ministerio de Hacienda.

El área Económica del Ayuntamiento, tras estudiar esas propuestas, las ha incorporado a las cuentas y ha devuelto al Gobierno ese documento con lo que "la viabilidad de las cuentas no corre ningún peligro y esperamos obtener el informe favorable en los próximos días para continuar con la hoja de ruta prevista y que en este mes de diciembre puedan llevarse a pleno para su aprobación definitiva y puedan entrar en vigor el próximo día 1 de enero".

Así lo ha explicado el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, que ha resaltado que "las apreciaciones de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, para que se realicen algunos ajustes sobre el proyecto de presupuestos ya se han incorporado a ese documento que actualmente está, además, en periodo de alegaciones".

Los ajustes exigidos, según Lechuga, tienen que ver con la previsión de ingresos, para ajustar los ingresos relativos al IBI al padrón previsto para el 2026, así como los ingresos previstos de la recaudación sobre la plusvalía y determinados ajustes de lo capítulo 3, que tienen que ver con distintas tasas.

Asimismo, del capítulo 5, se ha pedido ajustar la recaudación a los últimos ejercicios y reducir los ingresos de los gastos de funcionamiento sobre el proyecto previsto en un cinco por ciento, así como ajustar a los ingresos de la Participación en los Tributos del Estado, incorporando un incremento del 4,6 por ciento, sobre la cantidad total recibida en el año 2025.

"Una vez que todos estos ajustes, que ya se ha trabajado por parte de la Concejalía de Hacienda, se va a proceder a incorporarlo nuevamente en la plataforma del Ministerio para la obtención del informe, en este caso favorable, y definitivo que nos permita seguir con nuestra hoja de ruta y culminar el año con la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2026", ha anunciado Lechuga.

El edil del Área Económica ha incidido en que "se trata de unos ajustes que es lógico y normal que se produzcan para un Ayuntamiento como el de Jaén, como el de Jerez de la Frontera, o como otros similares que arrastran un nivel de endeudamiento tan alto y, por tanto, consideramos que forman parte de la práctica habitual en la aprobación presupuestaria de estos ayuntamientos".