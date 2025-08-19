El Ayuntamiento de Jaén inicia la actualización del Plan de Emergencias Local, con 22 años de antigüedad

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado la actualización del Plan Local de Emergencias, que tiene más de 22 años de antigüedad, de forma que el documento quede adaptado al nuevo mapa de la ciudad y a nuevas situaciones de riesgo, como las generadas tras el apagón o por incendios o inundación.

El alcalde, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde, María Espejo y la edil de Seguridad, María del Carmen Angulo, han participado en la reunión inicial con el jefe de Bomberos, Antonio Tobaruela y técnicos.

También han participado representantes de la empresa especializada que se encargará de que la capital cuente con un plan adaptado a los cambios que se han operado en crecimiento de zonas residenciales y las demandas en caso de catástrofes y grandes eventos para evacuación y atención a la población, según ha informado este martes el Consistorio.

"Se trata de un plan que data del año 2003 y es importante ajustarlo a situaciones como las que hemos vivido como el apagón, otras de emergencia que se están produciendo como los incendios y las que propias que tenemos en nuestra ciudad como las inundaciones en determinadas zonas residenciales y la Vega de los Ríos", ha explicado el regidor.

En este sentido, Millán ha destacado que el objetivo es "establecer la coordinación y respuesta desde el Ayuntamiento con la aportación de colectivos, instituciones y empresas".

En la misma línea, la primera teniente de alcalde ha afirmado quye tener al día este documento "es clave para dar respuesta a las necesidades y emergencias de una ciudad como Jaén que ha cambiado en este tiempo".

Por su parte, la edil de Participación Ciudadana y Seguridad ha adelantado que el trabajo se desarrollará en los próximos meses con la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad, emergencias, y áreas como Urbanismo, que tiene en marcha el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

La edil también se ha referido a entidades responsables de suministros eléctricos e infraestructuras hidráulicas así como colectivos vecinales y profesionales.

Angulo ha apuntado que ya hay un importante trabajo adelantado en aspectos como la defensa de las zonas forestales, ya que Jaén cuenta desde este mandato con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (Pleif), que es de suma importancia teniendo en cuenta la cercanía de la ciudad a los montes de su zona Sur y de las zonas residenciales que presenta. Además, ha informado que se actualizará el inventario de bienes disponibles para intervenir en caso de catástrofe.