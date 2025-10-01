El Ayuntamiento de Jaén iniciará en octubre el proceso de licitación de la reforma de la plaza de la Constitución

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén iniciará en este mes de octubre el proceso de licitación de la reforma integral de la plaza de la Constitución con el objetivo de convertirla en un espacio "con sabor jaenero y comercial", accesible, con más zonas verdes, pérgolas, entoldado estival y una fuente transitable con luz y sonido.

Así lo ha indicado este miércoles el alcalde, Julio Millán, en la presentación del proyecto de obras a colectivos representativos del tejido vecinal de la ciudad y a representantes de asociaciones comerciales. Un acto que también ha contado con los concejales de Patrimonio, José María Cano, y del Área Económica, Francisco Lechuga, entre otros miembros del gobierno local (PSOE-JM+).

El regidor ha destacado que el objetivo principal "es eliminar obstáculos, hacer una plaza más amable para quienes la disfrutan y seguir incidiendo en un urbanismo comercial, en sintonía estética con Roldán y Marín y con el agua como elemento dinamizador", según ha informado el Consistorio.

Ha anunciado que el proceso de licitación del proyecto se pretende iniciar este mes de octubre y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que "tiene ya la financiación garantizada" gracias al convenio de Bomberos con la Diputación de Jaén, aunque podría incluirse en los proyectos financiables en el marco de los fondos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), a los que el Ayuntamiento ha concurrido.

En cuanto a los aspectos estéticos de la futura plaza, Millán ha explicado que tendrá una fuente de agua transitable, con luz y sonido, y unas pérgolas verdes para dar sombra a modo de isla verde y que permitirán el espacio para actividades.

Durante los meses estivales, el centro de la plaza estará entoldado para dar más sombra, un entoldado que también se ha proyectado para la calle San Clemente con cargo a esos fondos EDIL. El centro de la plaza, espacio ocupado por la fuente, tendrá un embaldosado "revival", que rememora el antiguo suelo de la plaza de Santa María.

Se mantendrán los árboles actuales (magnolios esencialmente) y se plantarán nuevas especies hasta duplicar la cantidad actual. Se reformarán los accesos a los aparcamientos, las bocas seguirán en su emplazamiento, pero serán más discretas en su estructura.

La escultura de Bernabé Soriano estará situada en el acceso a la calle que lleva su nombre y el espacio diáfano sin escalones ni desniveles de la plaza permitirá la celebración de actividades y será compatible con los usos comerciales que actualmente pueda tener.

"El proyecto continúa la idea ejecutada en la calle Roldán y Marín que ha contribuido más aún a apreciar las diferencias estéticas y de funcionalidad; Roldán y Marín es hoy en día un lugar que se vive comercialmente, que se disfruta por la gente, que acoge iniciativas, exposiciones, conciertos que dan vida al centro de nuestra ciudad y que la plaza de la Constitución no permite", ha comentado.

De ahí que el equipo de gobierno plantea una obra con un proyecto actualizado con aportaciones técnicas y estéticas para conseguir "una plaza abierta". Un espacio "sin barreras, con un sabor jaenero, compatible con el clima por sus fuentes, su entoldado y sus zonas verdes" y con la "forma de vivir en la calle" de la ciudadanía jiennense.

ESPACIO DIÁFANO

Por su parte, el concejal de Patrimonio ha mostrado su satisfacción con este proyecto en el que prima el espacio diáfano, la vegetación y el agua. "Queríamos todo lo contrario a lo que últimamente se estaba haciendo con las plazas, que eran bastante duras, por lo que estamos de acuerdo con el proyecto resultante", ha señalado.

Cano Ayllón ha incidido en que está proyectada una fuente de 20 metros de diámetro con suelo de mosaicos que recuerda al que había en la plaza de Santa María, "manteniendo la esencia jiennense". Además, hay pérgolas, se incrementa la vegetación en todo el perímetro y se amplía el espacio.

El alcalde ha recalcado que uno de los motivos principales por los que se proyectó esta reforma es el de avanzar para conseguir un urbanismo comercial que ayude a los empresarios del centro a "hacer compatible las iniciativas que visibilizan el comercio con la calidad de vida de quienes viven en la zona".

"Estamos convencidos de que los comercios deben estar ubicados donde haya flujo peatonal y accesibilidad y esta actuación sobre la plaza lo garantiza. Es el primero de los muchos pasos que estamos dando para ayudar a impulsar a los comerciantes del centro", ha asegurado.