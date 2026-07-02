El Ayuntamiento de Jaén y la Junta fijan una "coordinación quincenal para ajustar" la puesta en marcha del tranvía

Reunión sobre la puesta en marcha del tranvía de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha establecido con la Junta de Andalucía una cronología de reuniones de coordinación quincenales con la presencia de distintas áreas municipales "para ajustar al pulso de la ciudad la puesta en funcionamiento del tranvía, que afronta su etapa final en pruebas de cara al último tramo del año".

Así lo ha indicado este jueves en una nota la segunda teniente de alcalde, África Colomo, tras participar en el primero de estos encuentros, que también ha contado con el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, y responsables de fuerzas de seguridad y técnicos municipales y autonómicos.

Han asistido también los concejales de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno; Patrimonio y Medio Ambiente, José María Cano, y Seguridad, Participación Ciudadana y Transportes, María del Carmen Angulo; el director general de Infraestructuras de Movilidad de la Consejería, Eduardo Gutiérrez, y el director general de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, Eduardo Gutiérrez.

Colomo ha explicado que el objetivo es poder ir dando respuesta a todas las casuísticas que requiere la puesta en marcha del tranvía, que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011.

De forma progresiva, según ha añadido, se irán cerrando aspectos esenciales, "como la integración tarifaria del tranvía con el resto del transporte urbano a través de una misma tarjeta para el trasbordo, la coordinación semafórica del tranvía con la del resto de la circulación y peatones de la ciudad y la llegada de la empresa operadora junto a las pruebas con conductores y usuarios que se tienen que poner en marcha".

"También es necesario que la población vaya teniendo de forma progresiva conocimiento de que estas pruebas se van a intensificar en las próximas semanas y meses y han de convivir con ellas para después normalizar la circulación cotidiana del tranvía, que sea una experiencia segura y cómoda", ha afirmado.

La concejala ha apuntado que "hay aspectos que es importante tener en cuenta, como por ejemplo el mantenimiento y uso del trazado del tranvía en circunstancias excepcionales, desde una mudanza de un particular en una zona por donde pasa hasta una carrera popular que discurre por el tramo viario".

Asimismo, es importante tener en cuenta otros aspectos, como la formación de técnicos municipales y de empresas concesionarias en su actuación diaria en la capital o la planificación de simulacros de actuación de fuerzas de seguridad como Policía Local y Bomberos en caso de accidente.

Ha señalado, además, que en las próximas reuniones se incorporará ya la empresa adjudicataria de la puesta en funcionamiento del tranvía, la UTE Ruiz Barraqueiro. "Con la que tenemos que trabajar estrechamente desde el Ayuntamiento, porque se van a convertir en transporte público de esta ciudad", ha concluido.