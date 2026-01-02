El Ayuntamiento de Jaén licitará con fondos propios las obras del parking de La Alameda para sumar otras 500 plazas

Plano del aparacamiento - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén informa de que sacará a licitación en los primeros meses de este año 2026 las obras para concluir las obras del parking de La Alameda. De esta forma, serán más de 500 plazas que se construirán y gestionarán con medios propios a través de Epassa, la Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que la inversión estimada ronda los 1,8 millones de euros para unas instalaciones que albergarán más de 500 plazas tanto en rotación como en alquiler y cesión por 75 años. La estimación de reajuste del espacio permitirá a Epassa disponer de más de 270 plazas cubiertas, otras 208 sin cubrir y una veintena cerradas distribuidas en dos plantas de un parking al que se accedería desde la calle Adarves Bajos.

Millán ha indicado que este paso permite zanjar una infraestructura que lleva pendiente más de 14 años, cuya situación a medio acabar ha generado "problemas de seguridad y también de autoestima en la ciudadanía por ver equipamientos fuera de uso".

"Solventamos así un importante déficit de aparcamiento disuasorio, una inversión que asume la empresa municipal con el criterio de que es fácilmente recuperable y que dota a esta zona de un recurso del que la Junta de Andalucía no quiso hacerse cargo a cambio de la generosa cesión de la capital de los terrenos para el centro de salud", ha dicho el alcalde.

Disponer de este espacio permitirá acceder "con comodidad y tranquilos" al centro de salud Bulevar, además de ser un equipamiento que "juega un importante papel en la organización de la movilidad en el corazón de la ciudad con un aparcamiento que está cerca de nuestro entorno patrimonial, comercial y gastronómico".

Esta iniciativa forma parte de la programación del equipo de Gobierno municipal de dotar este mandato con más de 1.000 plazas de aparcamiento a la capital que permitan con criterios de sostenibilidad y servicio público dar acceso al centro y a los servicios esenciales.

A estas 500 plazas se unen las previstas en Doctor Azpitarte y en el antiguo colegio Muñoz Garnica, que solventarán los problemas de estacionamiento de zonas tan sensibles como los barrios de la zona Sur y Santa Isabel.

Junto a ellas, el Ayuntamiento ya tiene en licitación recibiendo ofertas de empresas interesadas la construcción de un aparcamiento que servirá también para depósito de la grúa municipal junto al Centro de Atención a la Persona Transeúnte y Temporera, que se suma a las 52 nuevas plazas de que dispondrán los vecinos y vecinas de los Goya una vez los vehículos de la grúa se trasladen.