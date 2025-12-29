El Ayuntamiento de Jaén se personará en el procedimiento para adjudicar la explotación del tranvía

Archivo - Tranvía de Jaén en pruebas/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén se personará en el procedimiento de adjudicación de la explotación del tranvía por parte de la Consejería de Fomento para "defender los intereses de la ciudad" y tras conocer que se ha suspendido la adjudicación a la empresa de transportes ALSA, que es la concesionaria del servicio de autobús urbano en la capital jiennense.

Ha sido el alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), el que ha anunciado que el consistorio se personará, entendiendo que los intereses de la ciudad se han visto perjudicados por los 2,6 millones de euros en sobrecostes que causa esta decisión a la ciudad si no se tiene en cuenta la oferta de la empresa que en la actualidad presta el servicio de transporte urbano de autobús.

Millán ha subrayado que la oferta de Alsa "fue aprobada por unanimidad, es más beneficiosa, permite la sinergia entre los dos transportes públicos de la capital", pero "inesperadamente ha sido revocada por un error técnico".

El objetivo de esta personación, como parte interesada, es conocer la documentación que obra en el expediente de estas resoluciones que han llevado a revocar una adjudicación que había sido acordada por unanimidad de la mesa de contratación.

Millán ha lamentado el perjuicio económico que tiene para los jiennenses la decisión de la Junta y ha puesto el acento en el retraso que supone para la puesta en marcha del sistema tranviario con una decisión "extraña" por cuanto la mesa adjudicó por unanimidad la explotación del tranvía a ALSA.

También ha incidido en que la ciudadanía de Jaén soporta el coste de la puesta a punto del sistema tranviario, que de los 4,5 millones iniciales que calculó la Junta se ha elevado finalmente a los 9,5 millones, "contratos que la Junta licitó y adjudicó sin consultar al ayuntamiento y cuyo coste pagan las y los jiennenses".

Por su parte, el director territorial de ALSA, Valeriano Díaz, que ha acompañado al alcalde y al concejal del área Económica, Francisco Lechuga, en la presentación de nuevos autobuses híbridos para la ciudad, ha indicado que ALSA presentó una oferta "de la que fuimos adjudicatarios por unanimidad, oferta técnica muy superior al resto de empresas, con todos los respetos y la más económica, con un ahorro de 3,8 millones sobre la licitación, y de 2,8 sobre el segundo clasificado, con lo que es la mejor oferta técnica y económica".

Desde la Junta se argumentó la decisión por la falta de documentación. En este sentido, Díaz, ha indicado que se trata de un un documento administrativo relacionado con la empresa de seguridad que "no es determinante ni para la oferta técnica ni para la económica".

Para Díaz, es "complicado" explicar a la ciudadanía de Jaén, que "se hace cargo del 25 por ciento, del coste del tranvía que no se ahorre 3,7 millones sobre la oferta final". Ha añadido que este recurso puede tardar varios meses en resolverse, pero que en caso de que ALSA vuelva a ser la adjudicataria, la empresa tiene "todo dispuesto para comenzar con el funcionamiento del tranvía con celeridad".