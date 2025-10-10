El Ayuntamiento de Jaén pide civismo para preservar los espacios verdes y mobiliario urbano tras nuevos actos vandálicos

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Centro Especial de Empleo, ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad y al civismo" de la ciudadanía para mantener en buen estado los espacios verdes y el mobiliario urbano tras nuevos "actos vandálicos".

Unos daños que se han detectado en distintas zonas de la capital, donde se han producido pintadas, desperfectos y sustracción de plantas en áreas públicas, según ha informado este viernes en una nota el concejal del Centro Especial de Empleo, José María Cano.

Entre otros actos registrados, se encuentran las pintadas sobre la escultura 'Renacer', situada en la plaza Empresario Diego Torre, así como desperfectos en maceteros de la calle Navas de Tolosa y de la plaza del Deán Mazas. También se ha constatado la sustracción de plantas en la calle Colón y en los maceteros de Roldán y Marín.

El edil ha lamentado profundamente estos hechos y ha señalado que "proyectan una imagen negativa de la ciudad y perjudican el esfuerzo que se realiza a diario para mantener limpia y cuidada la ciudad".

Ha recordado, además, que el Ayuntamiento, a través de un bando municipal de febrero, prohíbe expresamente arrancar, manchar, ensuciar, pegar carteles, realizar inscripciones o pintar sobre cualquier elemento del mobiliario urbano, así como pisar el césped ornamental fuera de las zonas habilitadas.

"Pedimos la colaboración ciudadana para proteger lo que es de todos. Mantener una ciudad limpia y cuidada depende tanto del trabajo municipal como del respeto de sus vecinos", ha subrayado Cano, quien ha insistido en que estas conductas están sancionadas por la normativa vigente.