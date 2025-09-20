El Ayuntamiento de Jaén realiza obras de calado en un ala del antiguo colegio Muñoz Garnica para darles un uso social

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Javier Padorno, ha visitado las obras que el ejecutivo ha puesto en marcha en el antiguo colegio Muñoz Garnica, una de cuyas alas se ha cedido a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El objetivo es poner a punto y reforzar otra de las alas para posteriormente dar utilidad social a estas dependencias actualmente abandonadas.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado en una nota de prensa que el objetivo del Ayuntamiento es "poner en valor estas instalaciones". "El trabajo municipal en este anejo va a ser de calado; se eliminarán goteras, grietas y fisuras en la primera planta, lo que ha motivado un proyecto específico de reparación que se ha puesto en marcha con celeridad. Estamos trabajando con diligencia con un proyecto específico de reparación de alrededor de cuarenta mil euros", ha detallado el edil.

El responsable municipal de Mantenimiento Urbano ha concretado que "la empresa adjudicataria está trabajando en el afianzamiento y aseguramiento de las vigas. En una primera fase se han construido pozos para cimentación que darán soporte a la estructura y, posteriormente, se instalarán pilares metálicos de sección circular y acero estructural que servirán como sujeción a nuevas vigas que arriostrarán todo el forjado para garantizar así la estabilidad de la zona afectada", ha asegurado.

El edil ha añadido que "tras estas actuaciones se acometerá la reparación definitiva de las vigas del forjado, afianzando de este modo la seguridad estructural del edificio y permitiendo que las instalaciones continúen abiertas y disponibles para los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de ellas tanto en la actualidad como en el futuro. El objetivo es garantizar la seguridad y la conservación de este espacio de titularidad municipal para que siga sirviendo como espacio de formación y servicio público", ha concluido Padorno.

El edil ha finalizado señalando que el objetivo del Ayuntamiento con este tipo de intervenciones es seguir garantizando el estado óptimo del patrimonio de todas y todos los jiennenses y que además estos trabajos permitan seguir dando vida al barrio de Santa Isabel con nuevas dependencias en uso de este centro.