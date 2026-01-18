El Ayuntamiento de Jaén refuerza la limpieza tras la Carrera Internacional de San Antón y la noche de lumbres

Cuerpos implicados en la Carrera Internacional de San Antón en Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado este domingo que ha intensificado los trabajos de limpieza tras la celebración de la Carrera Internacional de San Antón y la tradicional noche de lumbres en la ciudad. Durante la madrugada y en las siguientes jornadas, el Consistorio, a través de FCC, ha retirado miles de kilos de residuos del recorrido de la prueba deportiva. La calle Virgen de la Cabeza, epicentro de la Carrera, quedó limpia de madrugada mediante medios manuales, como sopladoras y escobas, y mecánicos, como camiones de gran tonelaje y barredoras. Posteriormente, se procedió al riego y baldeo de la zona.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, desde la mañana del domingo, FCC ha reforzado también el dispositivo para la limpieza de las hogueras. Este año se registró un récord de 38 lumbres distribuidas por distintos puntos de la ciudad, lo que generó un elevado volumen de residuos, según el Gobierno local.

Durante la celebración, el alcalde Julio Millán, el subdelegado del Gobierno Manuel Fernández y las ediles de Seguridad y Deportes, María del Carmen Angulo y Beatriz López, activaron el Cecopal, el dispositivo de seguridad de la Policía Local, desde las 17,00 hasta las 22,00 horas del sábado. La jornada ha transcurrido tal y como ha confirmado el Consistorio sin incidentes reseñables, pese a que el cambio de recorrido supuso un reto logístico adicional.

El alcalde ha agradecido el trabajo de los distintos equipos implicados: personal municipal de Mantenimiento Urbano, Patronatos de Deportes y Cultura, FCC, Protección Civil, voluntarios, Policía Local y Nacional, Bomberos y Bujarkay, que este año prestó el servicio de ambulancias. También ha valorado la participación de patrocinadores y ciudadanos que animaron la carrera y disfrutaron de las lumbres, contribuyendo al éxito de la celebración.